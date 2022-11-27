Студентку, рассказавшую о принудительных сборах, отчислили

Студентку Марию Исмайлову, учившуюся в техникуме кадровых ресурсов в городе Тимашевск Краснодарского края, отчислили с официальной формулировкой "за неявку на экзамен". Сама Исмайлова и юристы, рассматривающие её ситуацию, считают, что отчисление было местью за её посты в социальных сетях. Исмайлова рассказала, что в её техникуме студентов заставляют сдавать гуманитарную помощь российским войскам, воюющим в Украине. Она опубликовала графики сдачи продуктов и предметов гигиены, которые, по её словам, распространялись в техникуме.

Как следует из постов Измайловой, студенты еженедельно должны были за свои деньги покупать и сдавать консервы, сахар, чай и мыло, а также бинты и медикаменты для нужд российской армии в "зоне специальной военной операции". Конкретные товары, которые следовало купить, распределялись между группами учащихся. "Наша группа сдавала сгущёнку. Либо каждый покупает её самостоятельно и приносит, либо все скидываются, идут в магазин, покупают и сдают," - писала Мария.

В воскресенье изданию "Кавказ.Реалии" стало известно, что Марию Исмайлову отчислили из техникума. Официальной причиной отчисления был объявлен неприход на экзамен. Сама Исмайлова сообщала, что преподаватели стали грозить ей отчислением после публикаций в соцсетях о принудительном сборе гуманитарной помощи, которые процитировали местные СМИ. "Вчера я обнаружила, что меня удалили из чата нашей группы, никак об этом не предупредив. Попросила лекции у одногруппницы, она мне сообщила об исключении. Руководство техникума никак не уведомило об отчислении", - рассказала Исмайлова. Она обучалась на последнем курсе по специальности "художник по костюму".

Правовую помощь Исмайловой оказывает правозащитный проект для студентов "Молния", пока она не решила, будет ли оспаривать исключение. В приемной техникума редакции не стали комментировать новость об отчислении, сославшись на персональные данные.

Юрист правозащитного проекта «Молния» Яна Тарасова считает, что действия администрации техникума противоречат закону: студентке должны были предоставить возможность пересдать практику как минимум два раза в течение года, а также сообщить о сроках ликвидации академической задолженности.

Ранее Мария Исмайлова уже вызывала недовольство преподавателей и правоохранительных органов. В апреле студентка была оштрафована на 35 тысяч рублей за "дискредитацию" российской армии – она вышла в одиночный пикет с плакатом "Совесть сильнее страха".