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Учреждения культуры в Забайкалье будут отдавать часть заработка на войну

На открытии Забайкальского международного кинофестиваля, 2019 год

Культурные учреждения Забайкальского края переходят с развлекательного формата "на нравственно-патриотическое воспитание всех жителей края". Мероприятия будут проводить под провоенными лозунгами, а однодневный заработок – перечислять "на нужды войны". Об этом заявила вице-председатель правительства Татьяна Цымпилова в эфире местного телеканала.

"Только объединившись, мы сможем победить эту страшную силу, которая сегодня нападает на нас в разных форматах. И в информационном поле, и в том числе на наших детей", – сказала Цымпилова. Сущность "страшной силы" она не раскрыла.

Чиновница сообщила, что культурные мероприятия будут проходить под лозунгами "Вместе мы – сила" и "Всё для фронта, всё для победы". Средства, собранные на благотворительных концертах, будут направлены на поддержку воюющих в Украине и их семей.

  • Ранее в Перми свернули "Фестиваль магии". Ещё как минимум в 15 российских регионах отменили празднование Нового года, чтобы направить сэкономленные средства на помощь мобилизованным на войну в Украине. В Минобороны России призвали этого не делать.

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