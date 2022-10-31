Учреждения культуры в Забайкалье будут отдавать часть заработка на войну

Культурные учреждения Забайкальского края переходят с развлекательного формата "на нравственно-патриотическое воспитание всех жителей края". Мероприятия будут проводить под провоенными лозунгами, а однодневный заработок – перечислять "на нужды войны". Об этом заявила вице-председатель правительства Татьяна Цымпилова в эфире местного телеканала.

"Только объединившись, мы сможем победить эту страшную силу, которая сегодня нападает на нас в разных форматах. И в информационном поле, и в том числе на наших детей", – сказала Цымпилова. Сущность "страшной силы" она не раскрыла.

Чиновница сообщила, что культурные мероприятия будут проходить под лозунгами "Вместе мы – сила" и "Всё для фронта, всё для победы". Средства, собранные на благотворительных концертах, будут направлены на поддержку воюющих в Украине и их семей.