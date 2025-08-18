Студенток отчислили из вуза в из-за танца у Храма Христа Спасителя

Трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) имени Строганова отчислили с первого курса из-за танца на фоне Храма Христа Спасителя. Об этом сообщает издание "Гроза".

На них донесли активисты православного объединения "Сорок сороков". В телеграм-канале организации говорится, что видео "с танцем тверка" было снято в конце мая. Объединение призывало обратиться в Следственный комитет РФ с требованием привлечь их к уголовной ответственности.

Пятого июня один из преподавателей университета сообщил студентам, что "ЧП со студентками" обсуждали на ученом совете, а суд назначил девушкам по 11 месяцев исправительных работ по статье Уголовного кодекса России о нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, после чего их отчислили из вуза.

При этом, согласно письму начальника управления Центра по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э") по Москве Руслана Савинова, которое опубликовано в телеграм-канале "Сорок сороков", девушек привлекли к административной ответственности по административной статье за мелкое хулиганство.