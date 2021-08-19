Студентов на Сахалине отправили в колонию за подготовку взрыва

Первый окружной военный суд вынес приговор 18-летним студентам Сахалинского горного техникума Илье Грунису и Максиму Пудовкину, которых ФСБ подозревала в подготовке взрыва. Груниса приговорили к 7 годам колонии общего режима, Пудовкина – к 6,5 годам. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Марка Купермана.

Илье Грунису также назначен штраф в 30 тысяч рублей, Пудовкину – 20 тысяч рублей. С них частично сняли обвинения: в частности, их оправдали по статье об изготовлении оружия. Защита с решением суда не согласна – адвокаты готовят апелляционную жалобу. Отец Максима Пудовкина заявил Сибирь.Реалии, что они будут добиваться полного снятия всех обвинений.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Пудовкина и Груниса к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Пудовкина и Груниса задержали в марте 2020 года, на тот момент оба они были несовершеннолетними. В ФСБ утверждали, что подростки планировали нападение на техникум и что при обыске у них изъяли охотничий обрез с патронами, детонатор, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых описывалась подготовка к теракту.

Пудовкин и Грунис не признали вину по выдвинутым против них обвинениям в призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании и пропаганде терроризма. Обвиняемые и их родители, присутствовавшие при обыске ФСБ, утверждают, что улики (в том числе взрывчатые вещества) им подкинули во время обыска.

Отец Пудовкина заявлял "Новой газете", что к его сыну в СИЗО приходили люди в штатском. Они представились сотрудниками ФСБ и пытались оказать на него давление. Также "Новая газета" писала, что экспертиза не обнаружила на изъятом оружии следов подростков.