Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Студентов на Сахалине отправили в колонию за подготовку взрыва

Первый окружной военный суд вынес приговор 18-летним студентам Сахалинского горного техникума Илье Грунису и Максиму Пудовкину, которых ФСБ подозревала в подготовке взрыва. Груниса приговорили к 7 годам колонии общего режима, Пудовкина – к 6,5 годам. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на правозащитника Марка Купермана.

Илье Грунису также назначен штраф в 30 тысяч рублей, Пудовкину – 20 тысяч рублей. С них частично сняли обвинения: в частности, их оправдали по статье об изготовлении оружия. Защита с решением суда не согласна – адвокаты готовят апелляционную жалобу. Отец Максима Пудовкина заявил Сибирь.Реалии, что они будут добиваться полного снятия всех обвинений.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Пудовкина и Груниса к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Пудовкина и Груниса задержали в марте 2020 года, на тот момент оба они были несовершеннолетними. В ФСБ утверждали, что подростки планировали нападение на техникум и что при обыске у них изъяли охотничий обрез с патронами, детонатор, самодельные взрывные устройства и дневники, в которых описывалась подготовка к теракту.

Пудовкин и Грунис не признали вину по выдвинутым против них обвинениям в призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании и пропаганде терроризма. Обвиняемые и их родители, присутствовавшие при обыске ФСБ, утверждают, что улики (в том числе взрывчатые вещества) им подкинули во время обыска.

Отец Пудовкина заявлял "Новой газете", что к его сыну в СИЗО приходили люди в штатском. Они представились сотрудниками ФСБ и пытались оказать на него давление. Также "Новая газета" писала, что экспертиза не обнаружила на изъятом оружии следов подростков.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG