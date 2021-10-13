Суд отправил ректора Шанинки Зуева под домашний арест, а не в СИЗО

Тверской суд в Москве отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева под домашний арест. Об этом сообщила вечером в среду пресс-служба суда. В сообщении подчёркивается, что суд отказал следствию в ходатайстве о заключении Зуева под стражу.

Ректор обвиняется в хищении 21 миллиона рублей. Сергей Зуев был задержан 11 октября в больнице, куда был госпитализирован до этого с гипертоническим кризом.

Сергей Зуев — профессор, специалист по менджменту в культурой сфере. Возглавляемый им частный вуз считается одним из лучших гуманитарных вузов в России. Высшая школа популярна как место получения второго высшего образования среди профессионалов в области медиа, коммуникаций, культуры и социологии.

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По версии следствия, вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но но не исполнил контракт. В Шанинке настаивают, что все работы были выполнены.

Зуев вину не признаёт. Уголовное дело против него возбуждено в рамках расследования дела против бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой. Она за выделение денег на контракт обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По делу Раковой теперь арестованы шесть человек: помимо Зуева и самой бывшей заместительницы министра, это её партнёр Артур Стеценко, бывшие подчинённые Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывшая исполнительный директор Шанинки, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова.