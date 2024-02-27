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Суд арестовал счета жены Акунина на 6 миллионов рублей

Муж Эрики Чхартишвили – Борис Акунин
Муж Эрики Чхартишвили – Борис Акунин

Суд в Москве арестовал счета Эрики Чхартишвили – жены писателя Бориса Акунина – на шесть миллионов рублей.

В России против Акунина возбуждены дела по статьям об оправдании терроризма и о распространении фейков про российскую армию. В январе его объявили в федеральный розыск, а в начале февраля арестовали заочно.

Об уголовных делах против супруги Акунина не сообщалось. По версии следствия, деньги на личных счетах Эрики Чхартишвили являются "совместным доходом супругов" и могли использоваться для совершения преступлений.

После возбуждения уголовных дел против Акунина в издательстве "Захаров", выпускающем книги писателя, провели обыски. Издательство АСТ и сеть магазинов "Читай-город – Буквоед" приостановили распространение его произведений. Имя Акунина было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры также отменили их показы.

С 2014 года Борис Акунин живёт в Лондоне. Он многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и российское полномасштабное вторжение в Украину.

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