Суд арестовал стрелка из московского МФЦ

Пресненский суд Москвы до 7 февраля арестовал 45-летнего Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ "Рязанский". Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Глазова обвиняют в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. На допросе Глазов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, что пришел в МФЦ получать паспорт, но ему "фактически отказали в выдаче" из-за отсутствия маски.

По словам обвиняемого, он отказался надеть маску, поскольку не верит в санитарные правила. В людей стрелял поскольку они "верят в коронавирусную инфекцию".

Глазов признал вину и сказал, что еще переделал охолощенный пистолет в боевое оружие в прошлом году. Так он, по его словам, хотел защититься от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией".

7 декабря обвиняемого задержали после того, как он открыл стрельбу по людям. В результате погибли два человека, пострадали еще четверо, в том числе ребенок. Семьям погибших выплатят компенсацию в миллион рублей, пострадавшим – по полмиллиона.

По данным "Коммерсанта", до 2009 года Глазов служил в Службе внешней разведки в ранге подполковника.