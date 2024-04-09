Суд избрал меры пресечения по делу о подложных сертификатах иностранцам

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО, под домашний арест и назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения троим обвиняемым по уголовному делу о незаконной выдаче сертификатов на знание русского языка и истории, в том числе сотрудниками Института русского языка имени Пушкина. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Марине Бальбуровой и Геннадию Тарасенко суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу до 8 июня соответственно. Татьяне Новиковой назначили запрет определенных действий. Обвинения предъявлены по статьям об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Должности обвиняемых агентство не уточняет.

В возбуждении уголовного дела сообщило днём ранее управление Следственного комитета по Москве, отметив, что задержаны пятеро подозреваемых, которым в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

По версии следствия, не позднее 11 декабря прошлого года в Москве группой лиц, в том числе сотрудниками Института имени Пушкина была организована незаконная выдача иностранцам сертификатов, в том числе, о владении русским языком, для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, заявляют в ведомстве.