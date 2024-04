"Осталось убедить ИГИЛ". Блогеры о путинских поисках "украинского следа"

"Россия "не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов", – заявил Владимир Путин в выступлении на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

"На внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, она, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается, – сказал Путин. – Судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству".

Настойчивое желание обвинить Украину в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" заставляет Путина противоречить тому, что он говорил и делал раньше, отмечают в блогах.

Леонид Невзлин

Ну вот. Украинский след завел Путина в чащу, заблудился совсем. Теперь новая мантра об атаке на "Крокус Сити Холл" – ущерб единству нанести хотели, «других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов».

Почему? Нипочему. То есть просто – потому что это не может быть правдой для взбесившегося на украинской теме деда.

Виталий Обедин

Владимир ПУТИН, 6 декабря 2017 г.:

- Два часа назад министр обороны (Сергей Шойгу) доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов.

... а вот правда: какие могут быть теперь претензии у исламских фундаменталистов к России, которая бодро так бомбила их по всей Сирии и даже отчиталась о победе? Шойгу, кстати, о выполнении всех целей операции против террористов ИГИЛ в Сирии аж три раза докладывал.

Николай Митрохин

"Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов — Путин" – а чего ж ты, парень, двадцать лет с "международным терроризмом" то боролся от Дагестана до Сирии?

Аббас Галлямов

Путин попытался хоть как-то аргументировать свою версию об украинском следе в случае с атакой на "Крокус Сити Холл" и заявил сегодня, что на международной арене Россия "ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов".

Хорошо бы, чтоб для начала он вывел войска из Сирии, потому что вводились они туда как раз под предлогом необходимости борьбы с тем самым ИГИЛ, у которого, как теперь выясняется, нет причин нападать на Россию.

А ведь тогда нам объясняли, что противостоять ИГИЛ на дальних подступах надо как раз таки с тем, чтобы он не пришёл в Россию.

Вадим Шумилин

Исламские фундаменталисты потому и фундаменталисты, что их не устраивает даже такое "межконфессиональное согласие" и "межрелигиозное единство", которое демонстрирует сегодня наша страна. Им нужно безусловное господство ислама в его самой радикальной, пуристской версии, на которой бы основывалась вся жизнь – от политической до бытовой. Наша страна, конечно, последовательно делает шаги в этом направлении, но от фундаменталистской мечты пока что очень далека.

Интересно, что ещё совсем недавно Владимир Владимирович тоже так считал. Иначе зачем бы в России запрещались салафитские организации и книги, а российская армия отправилась аж в Сирию громить исламский фундаментализм на дальних подступах?

Аббас Галлямов

Вы тоже заметили, как лихо он противопоставляет субъект цели: исламских фундаменталистов "разрушению единства"? Он как бы пытается сказать, что целью исламских фундаменталистов не может быть "разрушение единства". А, собственно, почему? ИГИЛ объявил, что считает Россию врагом, а разве разрушить "единство" врага не может быть целью субъекта? Конечно, может…

Чего-то совсем плохо у них с доказательствами наличия украинского следа, раз таким дешевым словоблудием приходится заниматься.

Анатолий Несмиян

Почему Россия не может быть целью для ИГИЛ, довольно непонятно. Особенно на фоне регулярных рапортов ФСБ о задержаниях тех или иных террористов, где особо отмечается их связь и именно с ИГИЛ. То есть, нам можно, а им – нет? А с чего бы?

Если же таким несколько корявым способом президент хотел высказаться, что в России уважают ислам, и причин для нападений нет, то здесь явная промашка – для ИГИЛ "наш ислам" таковым вообще не является, причем это чувство вполне взаимно – тот же Кадыров иначе чем шайтанами сторонников ИГ не называет.

Однако здесь нужно понимать, что власть активно проталкивает тему причастности к теракту в Крокусе Запада, Украины – кого угодно, только не ИГИЛ. А если ИГИЛ и упоминается, то исключительно в контексте какой-то частной инициативы под руководством неких "кураторов". Всё это не выдерживает никакой критики, но здесь работает другой подход – минимум логики, максимум эмоций.

Что должен делать муж, которого жена застукала с любовницей? – яростно отрицать. До тех пор, пока жена не начнет сама сомневаться: а может, и правда ей почудилось? Вот российский режим играет сегодня роль этого мужа, отбрасывая все логичные варианты и продвигая тот, который выгоден ему. Невзирая ни на какие факты и ни на какую логику.

Некоторые блогеры видят в словах Путина попытку угодить исламистам.

Андрей Серенко

Не важно, чем аргументировал свою неожиданную позицию президент РФ, который совсем недавно называл исламский фундаментализм "абсолютным злом".

И теперь крайне важно понять, чем является новый путинский тезис – ситуативным аргументом, поддерживающим доминирующий нарратив в позиции Москвы относительно теракта в Крокус Сити Холле, или же нечто большее.

Если второе, то тогда это выглядит, как позитивный сигнал разношёрстностному сообществу исламских фундаменталистов, основу которого, как известно, составляют сторонники салафизма/ ваххабизма, "Братья-мусульмане" и другие приверженцы доктрины исламского государства (халифата).

Пока трудно представить комплиментарные отношения между Москвой и салафитским сообществом. И даже интриги интерпретаций трагедии в Крокус Сити Холле вряд ли смогут изменить ситуацию в этом отношении.

Однако политические подмигивания российской стороны в сторону исламского фундаментализма вполне могут вызвать напряжение в отношениях Москвы с умеренным (традиционным) исламом. Причём, как внутри РФ, так и на постсоветском пространстве.

До сих пор именно на умеренный ислам, который является жестким конкурентом исламского фундаментализма, Кремль делал ставку в работе с многомиллионным мусульманским сообществом. Как оно прочтет сигнал, посланный сегодня Владимиром Путиным – главная загадка.

Значит ли, что Москва отказывается от монопольного стратегического партнёрства с умеренным исламом?

Значит ли, что Россия готовится к возможному сотрудничеству с некими фундаменталистскими группами?

Пока это вопросы без ответов.

Рустем Адагамов

The Times пишет о том, как Кремль в поисках антизападных союзников готов дружить с исламистами из Талибана, которые совсем недавно заявляли, что будут забивать камнями женщин, следуя законам шариата. Делегация этих исламистов приглашена на четырехдневный форум в Казань, где Путин, как пишет The Times, объявит о новых экономических возможностях для исламских стран. Ради этого Москва готова исключить Талибан из своего списка террористических организаций. "Исключение Эмирата Исламия из черного списка — хороший шаг со стороны России, и мы приветствуем это действие", — заявил The Times Забихулла Муджахид, представитель Талибана.

— — —

Афганские талибы — друзья и деловые партнеры, снаряды для войны с Украиной — северокорейские, а дроны — иранские, автомобили — китайские. Такая прекрасная Россия настоящего, которую построил Путин.

Алексей Ковалев

Статья за дискредитацию ИГИЛ когда

Кто-то убежден, что путинская Россия и ИГИЛ уже сроднились.

Игорь Эйдман

Сломанные часы раз в сутки показывают правильное время. Путин иногда случайно не врет, а пробалтывается и говорит правду. Вот и сегодня он признался, что «РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов». Конечно, ворон ворону глаз не выклюет. РФ не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. РФ может только совершать террористические атаки вместе с исламскими фундаменталистами. Хамас подтвердит.

Так было и в Крокусе

Другие опасаются, что исламистам заявления Путина могут не понравиться.

Дмитрий Колезев

Путин: Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.

Осталось убедить в этом исламских фундаменталистов.

Андрей Никулин

Стоит ли писать о том, что все реплики про отсутствующий след "исламских фундаменталистов" только провоцируют их наглядно продемонстрировать обратное и подтвердить свое участие? Еще раз...

Василина Орлова

ИГИЛ такой, да, "уникальный пример межконфессионального единства". Там не мыслят в категориях советского слабоумия. Это же ИГИЛ, а не советский пересидент. Подобные безответственные заявления создают у ИГИЛа разве что стимул дальнейших пояснений. В присущем им и любимом ими жанре "завирусившийся теракт". ИГИЛ -- это постмодерн, даже если апеллирует к традиции (своей традиции, естественно, которая ничего общего с "межконфессиональным единством" не имеет, они халифат строят, борются с неверными, а неверные -- все, кто не ИГИЛ). В обществе спектакля ИГИЛ, как рыба в воде, и прекрасно знает и чувствует, по каким законам и куда и зачем бить, что привлечет наибольшее внимание и что наибольшим образом взбаламутит публику в максимальном количестве стран.

Антон Орех

Серьёзно скажу: главное, чтобы исламисты не захотели сейчас переубедить Путина в обратном. Они это могут.

Тихон Дзядко

Поразительно опасен человек, который живет исключительно в рамках нарисованного в собственной голове мира и мифа

Отрицание реальности стало одной из причин гибели людей в "Крокусе", пишут в блогах – несмотря на предупреждения со стороны США и Ирана, российские власти ничего не сделали, чтобы предотвратить трагедию.

Альфред Кох

Кстати, по поводу теракта 22 марта в прессе появилась информация, что США сообщили Москве даже место, где он произойдет: Крокус Сити Холл. В связи с этим теперь уже нет никаких сомнений в том, что либо это Кремль намеренно позволил этому теракту случиться, либо имеет место полное профессиональное фиаско российских силовиков.

На мой взгляд, скорее – второе. Глядя на Бортникова и Нарышкина, на Патрушева и Шойгу я могу сказать лишь одно: эти дегенераты настолько тупы и криворуки, что они могут только ловить таджиков и отрезать им уши. И еще, разумеется, воровать казенные деньги. На какую-то хитрую комбинацию с провокацией теракта ИГИЛ с целью поднять ярость масс против Запада и т.д. они не способны.

Такого рода сложные операции заведомо превосходят их интеллектуальный и организационный потенциал и обязательно будут позорно провалены по схеме “рязанского сахара”. Поэтому, исходя из принципа “экономии мышления”, я делаю вывод, что это обычное российское головотяпство и полная профнепригодность. Вряд ли я открыл Америку, правда?

Юлия Латынина

Итак, США не только предупредили Кремль о готовящемся теракте, не только предупредили, что это будет ИГИЛ Хорасан, но и назвали в качестве вероятного места Крокус.

Даже если они назвали также и другие залы, Крокус назвали и, по свидетельству гардеробщика, приведенного в WP, там о террористической угрозе подтвердили.

И вот после этого у них не сработала система пожаротушения (работы которой никто из очевидцев не описывает), а из четырех эвакуационных выходов три были заперты, как выяснило Агентство.

Леонид Невзлин

США называли конкретно “Крокус Сити Холл”, когда предупреждали о возможном нападении террористов. Почти за три недели до теракта! Сведения были переданы по тайным каналам за день до публичного предупреждения, сообщает Washington Post.

Но свихнувшийся на тему Украины маньяк Путин за три дня до теракта на всю страну заявил, что это шантаж американских спецслужб.

И даже если спецслужбы РФ приняли в разработку американское предупреждение, то кто же будет после таких слов Главного спорить, что это шантаж и провокация Запада.

А Путин продолжает искать несуществующий украинский след в этом теракте, хотя и само ИГ, и спецслужбы США просто вопят уже почти хором об истинных авторах той кровавой пятницы.

Вот читаю, что скончался еще один ребенок – жертва теракта в “Крокусе”. Его – как и остальных – убил Путин. Ослепший от ненависти к Украине