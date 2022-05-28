Суд изъял у братьев Магомедовых $750 млн в рамках борьбы с коррупцией

Владельцы многопрофильного холдинга "Сумма" братья Магомедовы выплатят государству 750 миллионов долларов. Суд признал это прибылью от продажи активов, приобретённых коррупционным путём. Это рекордная сумма, изъятая в бюджет государства по гражданскому законодательству о борьбе с коррупцией, пишет Би-би-си.

В пятницу, 27 мая, Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Как утверждает прокуратура, Магомед Магомедов, будучи членом Совета Федерации, продолжал заниматься бизнесом, нарушая запрет, связанный с его статусом. В частности, в 2004-2005 годах братья приобрели крупные портовые активы. "В целях конспирации" Магомед контролировал их через офшоры, а управлял ими его младший брат Зиявудин.

В 2018 году братья Магомедовы продали портовые активы государственной нефтепроводной компании "Транснефть", выручив от сделки 750 миллионов долларов. В апреле 2022 года их и потребовала изъять Генпрокуратура.

По словам адвоката Михаила Ошерова, суд отклонил все требования ответчиков. В частности, суд не дал защите времени на сбор доказательств и обсуждение позиции с Магомедовыми.