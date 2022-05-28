Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд изъял у братьев Магомедовых $750 млн в рамках борьбы с коррупцией

Владельцы многопрофильного холдинга "Сумма" братья Магомедовы выплатят государству 750 миллионов долларов. Суд признал это прибылью от продажи активов, приобретённых коррупционным путём. Это рекордная сумма, изъятая в бюджет государства по гражданскому законодательству о борьбе с коррупцией, пишет Би-би-си.

В пятницу, 27 мая, Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Как утверждает прокуратура, Магомед Магомедов, будучи членом Совета Федерации, продолжал заниматься бизнесом, нарушая запрет, связанный с его статусом. В частности, в 2004-2005 годах братья приобрели крупные портовые активы. "В целях конспирации" Магомед контролировал их через офшоры, а управлял ими его младший брат Зиявудин.

В 2018 году братья Магомедовы продали портовые активы государственной нефтепроводной компании "Транснефть", выручив от сделки 750 миллионов долларов. В апреле 2022 года их и потребовала изъять Генпрокуратура.

По словам адвоката Михаила Ошерова, суд отклонил все требования ответчиков. В частности, суд не дал защите времени на сбор доказательств и обсуждение позиции с Магомедовыми.

  • Против братьев Магомедовых также возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Братьев арестовали в марте 2018 года. Сейчас дело рассматривается в суде. По нему Магомедовым грозит до 25 лет лишения свободы.
  • Предыдущий рекорд по изъятым коррупционным средствам принадлежал Гагаринскому суду Москвы. В 2020 году суд обязал бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уплатить в бюджет России около 420 миллионов долларов. По версии следствия, Абызов незаконно получил эти деньги, находясь на госслужбе.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG