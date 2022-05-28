Суд изъял у братьев Магомедовых $750 млн в рамках борьбы с коррупцией

Владельцы многопрофильного холдинга "Сумма" братья Магомедовы выплатят государству 750 миллионов долларов. Суд признал это прибылью от продажи активов, приобретённых коррупционным путём. Это рекордная сумма, изъятая в бюджет государства по гражданскому законодательству о борьбе с коррупцией, пишет Би-би-си.
В пятницу, 27 мая, Хамовнический суд Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым. Как утверждает прокуратура, Магомед Магомедов, будучи членом Совета Федерации, продолжал заниматься бизнесом, нарушая запрет, связанный с его статусом. В частности, в 2004-2005 годах братья приобрели крупные портовые активы. "В целях конспирации" Магомед контролировал их через офшоры, а управлял ими его младший брат Зиявудин.
В 2018 году братья Магомедовы продали портовые активы государственной нефтепроводной компании "Транснефть", выручив от сделки 750 миллионов долларов. В апреле 2022 года их и потребовала изъять Генпрокуратура.
По словам адвоката Михаила Ошерова, суд отклонил все требования ответчиков. В частности, суд не дал защите времени на сбор доказательств и обсуждение позиции с Магомедовыми.
- Против братьев Магомедовых также возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере. Братьев арестовали в марте 2018 года. Сейчас дело рассматривается в суде. По нему Магомедовым грозит до 25 лет лишения свободы.
- Предыдущий рекорд по изъятым коррупционным средствам принадлежал Гагаринскому суду Москвы. В 2020 году суд обязал бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уплатить в бюджет России около 420 миллионов долларов. По версии следствия, Абызов незаконно получил эти деньги, находясь на госслужбе.
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