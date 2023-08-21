Суд ликвидировал правозащитную организацию "Человек и закон"

Верховный суд Марий Эл ликвидировал старейшую в регионе правозащитную организацию "Человек и закон". Об этом сообщается в телеграм-канале организации. Правозащитники намерены обжаловать это решение.

Минюст подал иск о ликвидации организации в январе. В ходе внеплановой проверки организации ведомство сочло, что ее деятельность носит "политический характер". Правозащитники попытались обжаловать акт проверки, но суд прекратил рассмотрение их жалобы. После этого Минюст привел выводы из акта проверки в иске с требованием ликвидировать организацию.

Это не первая попытка ликвидации "Человек и закон". Ранее такая попытка была предпринята в 2020 году. Суд тогда не стал ликвидировать организацию, признав нарушения, выявленные во время проверки 2019 года, не выходящими за рамки закона.

"Человек и закон" существует с 1999 года. Она оказывает юридическую помощь гражданам, чьи права были нарушены органами правоохранительной системы в Марий Эл и их сотрудниками. После отказов в справедливом решении судебных инстанций на территории России жалобы потерпевших получали оценку в Европейском суде по правам человека. В 2014 году "Человек и закон" был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов.