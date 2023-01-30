Минюст просит суд ликвидировать организацию "Человек и закон"

Министерство юстиции России попросило суд в Марий Эл ликвидировать правозащитную организацию "Человек и закон". Об этом Idel.Реалии рассказала её председатель Ирина Протасова. "Человек и закон" - единственная в регионе правозащитная группа. Она вела многие резонансные дела о пытках в полиции и тюрьмах. Иск Минюста направлен в Верховный суд Марий Эл, дата судебного заседания еще не назначена.

По словам Ирины Протасовой, в декабре 2022 года организация подверглась внеплановой проверке. В акте проверки был сделан вывод о политическом характере деятельности "Человек и Закон". Правозащитники попытались обжаловать акт, но суд прекратил рассмотрение их жалобы. Теперь выводы из акта проверки приведены в иске Министерства юстиции с требованием ликвидировать организацию.

Это не первая попытка ликвидации "Человек и закон". Ранее такая попытка была предпринята в 2020 году. Суд тогда не стал ликвидировать организацию, признав нарушения, выявленные во время проверки 2019 года, не выходящими за рамки закона.

"Человек и закон" существует с 1999 года. Она оказывает юридическую помощь гражданам, чьи права были нарушены органами правоохранительной системы в Марий Эл и их сотрудниками. После отказов в справедливом решении судебных инстанций на территории России жалобы потерпевших получали оценку в Европейском суде по правам человека.

Организация имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН, что позволяет ей участвовать в работе различных вспомогательных органов ООН, давать экспертные оценки, в том числе и по различным вопросам в России.