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Политика

"Я ни о чем не жалею". Илья Яшин выступил с последним словом в суде

Илья Яшин

В понедельник, 5 декабря, в Мещанском суде Москвы прошли заключительные слушания по уголовному делу оппозиционного политика Ильи Яшина, в ходе которых он выступил с последним словом. Яшина обвиняют в распространении фейков о российской армии. Следствие считает недостоверной информацией его слова об обстоятельствах массовой гибели мирных жителей украинского города Буча после российского вторжения в Украину. Прокурор запросил для Яшина 9 лет лишения свободы. Также обвинение хочет запретить политику пользоваться интернетом еще четыре года после отбытия срока. Ожидается, что приговор будет вынесен 7 декабря.

Заседание суда началось с того, что в 13.28 мск зазвучала сирена, и людей, пришедших поддержать Илью Яшина, начали выводить из зала на улицу.

Трансляцию заседания Мещанского суда вела "Медиазона". По данным издания, против Яшина в суде выступали трое свидетелей – сотрудник Центра "Э", который много месяцев следил за политиком, понятой, который присутствовал на обыске у него дома, а также эксперт-лингвист из судебно-экспертного центра СК.

В защиту Яшина также выступили независимый эксперт-лингвист и психолог. Свидетелями со стороны защиты стали Герой России в области освоения космоса Сергей Нефедов, коллега Яшина – бывший муниципальный депутат Красносельского района Алексей Мохов, а также жительница Красносельского района Ирина Аксенова, которая неоднократно обращалась за помощью к Яшину.

После выступлений прокурора и адвокатов с последним словом выступил Илья Яшин. Его цитирует "Медиазона":

Меня изолируют от общества, потому что хотят, чтобы я молчал

"Последнее слово подсудимого" звучит довольно мрачно. Будто мне зашьют рот и навсегда запретят говорить. Все понимают – смысл именно в этом. Меня изолируют от общества, потому что хотят, чтобы я молчал. Обещаю, пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия – говорить правду. Я не откажусь от правды и за решеткой. Ведь, цитируя классика: "Ложь – религия рабов".

Ваша честь, я признателен за то, как было проведено судебное разбирательство. Вы провели гласный и открытый процесс, не мешали мне высказываться, а моим адвокатам – работать. На выжженном поле российского правосудия это выглядит как что-то живое.

Скажу прямо, Оксана Ивановна (судья Оксана Горюнова - Р.С.), вы сами производите необычное впечатление. Это для власти вы винтик системы, но я вижу живого человека. Я знаю, что вечером вы снимете мантию и пойдете за покупками, возможно, в тот самый магазин, где моя мама покупает творог.

Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть многолетний принцип - делай, что должен, и будь что будет. Когда начались боевые действия, я ни секунды не сомневался, что я должен делать. Мне физически больно от того, сколько людей погибло на этой войне, сколько судеб искалечено.

Клянусь, я ни о чем не жалею. Я мог убежать, я мог замолчать. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести десять лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени".

В своем последнем слове Илья Яшин обратился и к российскому президенту:

Люди бегут от вас, господин президент. С вашим имененм связывают смерть и разрушения

"Хочу обратиться к Владимиру Путину, которого представляет наш прокурор. Владимир Владимирович, вы сами понимаете, какую ошибку совершили 24 февраля. Нашу армию не встречают цветами, нас называют оккупантами и карателями. С вашим именем связывают смерть и разрушения.

Вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло сотни тысяч россиян. Для вас это просто цифры в столбиках, а для множества семей это невыносимая боль утраты мужей, отцов, сыновей.

Сотни тысяч наших сограждан покинули родину, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Переводя страну на военные рельсы, вы поворачиваете страну вспять. Вы забыли, что такая политика уже приводила нашу страну к развалу?

Я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это. Вывести войска с территории Украины и начать мирные приговоры.

Наконец я хочу обратиться к тем, кто следил за процессом и поддерживал меня все эти месяцы. Друзья, какое бы решение ни принял суд, это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Как вас мучает ощущение бессилия, безнадежности. Вы не должны опускать руки.

Не впадайте в отчаяние. Это наша с вами страна. Не их. Она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивлятесь. Стойте друг за друга. Нас гораздо больше, чем кажется, чем нас пытаются убедить.

За меня не переживайте. Обещаю, что я выдержу все эти испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь с достоинством. А вы обещайте, что сохраните оптимизм и продолжите улыбаться.

Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой!"

Илья Яшин, бывший глава Совета депутатов Красносельского округа Москвы, соратник Бориса Немцова и Алексея Навального, был задержан в конце июня по административному делу, а после отбытия ареста вновь задержан по уголовному. С июля он находился в московском СИЗО "Бутырка", позднее его перевели в СИЗО № 4 в Медведково, которое арестанты называют "Медведь".

Сам политик настаивает на своей невиновности, о чем он заявлял в ходе судебных заседаний. Он также отмечал, что ему не раз намекали на возможность покинуть Россию, но он решил остаться, поскольку "любит свою страну".

Поводом для уголовного преследования Яшина стал стрим в YouТube, в котором Яшин говорил об убийствах в Буче и, в частности, критически оценивал аргументы российской стороны, которая утверждала, что российские военные к ним непричастны. По делу о фейках политику грозит до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок по этой статье в России на данный момент пока получил бывший коллега Яшина по Красносельскому совету депутатов Алексей Горинов – 7 лет колонии.

19 октября Илья Яшин, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии, заявил об аресте всех своих банковских счетов. По словам Яшина, об этом ему сообщил следователь, ведущий уголовное дело политика. В октябре ему было предъявлено окончательное обвинение, отрывок из которого опубликован на странице Яшина в фейсбуке. В нём говорится, что оппозиционер "испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес у неопределённого круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные".

Адвокат Яшина Вадим Прохоров, комментируя документ, назвал его "тупым, но сформулированным витиевато".

22 июля Минюст России внёс в Илью Яшина в реестр физических лиц-"иностранных агентов". В список тогда же внесли блогера Максима Каца, соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова, актрису Татьяну Лазареву и блогера Веронику Белоцерковскую. Они находятся за границей, Белоцерковская заочно арестована по той же статье, что и Яшин – за антивоенные посты в соцсетях. По данным Минюста, все пятеро получали финансирование из Украины. 2 декабря Илья Яшин потребовал аннулировать его статус иноагента.

Илья Яшин был задержан 27 июня во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян. Политика доставили в ОВД Лужники, где он провел ночь – адвоката Вадима Прохорова к Яшину не допустили, несмотря на наличие удостоверения и ордера. Позже стало известно содержание рапорта полицейских: они утверждают, что Яшина задержали для проверки документов по ориентировке, на что он "ответил грубым отказом в категоричной форме". Также в рапорте говорится, что Яшин толкал полицейских и хватался за форму.

12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных якобы за неповиновение полицейским

Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины.
Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.

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