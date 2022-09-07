Суд обязал Шендеровича выплатить 1,5 млн рублей в пользу Пригожина 

Городской суд Санкт-Петербурга увеличил размер компенсации, которую должен выплатить писатель Виктор Шендерович бизнесмену Евгению Пригожину по иску о защите чести и достоинства, со 100 тысяч рублей до полутора миллионов. С одного до двух миллионов рублей увеличена компенсация, которую по тому же иску должна выплатить радиостанция "Эхо Москвы", ликвидированная в марте текущего года.
Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Пригожин подавал иск против Шендеровича и "Эха Москвы" в декабре прошлого года. Он посчитал недостоверными и порочащими его честь заявления, которые писатель сделал в эфире радиостанции в программе "Особое мнение". Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей".
Позже Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.
В январе 2022 года Шендерович, опасаясь возможного ареста, уехал из России.
За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков о защите чести и достоинства против оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей. Российские суды обязали выплатить бизнесмену, которого в СМИ называют "поваром Путина", и его компаниям десятки миллионов рублей.
- Компании бизнесмена Пригожина с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и с созданием частной военной компании "Вагнер", принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. "Повар Путина" также находится под санкциями Евросоюза.
- В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.
- Сам Пригожин все обвинения в свой адрес отвергает.
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