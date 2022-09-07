Суд обязал Шендеровича выплатить 1,5 млн рублей в пользу Пригожина 

Городской суд Санкт-Петербурга увеличил размер компенсации, которую должен выплатить писатель Виктор Шендерович бизнесмену Евгению Пригожину по иску о защите чести и достоинства, со 100 тысяч рублей до полутора миллионов. С одного до двух миллионов рублей увеличена компенсация, которую по тому же иску должна выплатить радиостанция "Эхо Москвы", ликвидированная в марте текущего года.

Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Пригожин подавал иск против Шендеровича и "Эха Москвы" в декабре прошлого года. Он посчитал недостоверными и порочащими его честь заявления, которые писатель сделал в эфире радиостанции в программе "Особое мнение". Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей".

Позже Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.

В январе 2022 года Шендерович, опасаясь возможного ареста, уехал из России.

За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков о защите чести и достоинства против оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей. Российские суды обязали выплатить бизнесмену, которого в СМИ называют "поваром Путина", и его компаниям десятки миллионов рублей.