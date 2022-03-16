Суд ООН потребовал от России остановить войну с Украиной

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна немедленно остановить военную операцию на территории Украины. Суд также потребовал от Москвы и Киева воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить конфликт.

Суд ООН начал начал рассмотрение иска Украины против России 7 марта. Киев обвинил Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, злоупотребление конвенцией использовано российскими властями для вторжения на украинскую территорию.

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал термин геноцид для определения событий в украинском Донбассе с 2014 года и до начала войны с Украиной. Киев попросить суд принять обеспечительные меры по иску и потребовать от России остановить военное вторжение.

Суд не выявил доказательств, что Украина совершает геноцид на своей территории.

Комментируя решение суда ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев одержал полную победу по делу против России.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, свои дома покинули три миллиона украинцев.