Суд оштрафовал киноведа "Ельцин Центра" за пост "Нет войне"

Верх-Исетский суд Екатеринбурга назначил киноведу Вячеславу Шмырову штраф в размере 45 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации армии за пост "Нет войне", опубликованный в фейсбуке на второй день вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии полиции, составившей административный протокол, фраза "Нет войне" дискредитирует армию. Защита настаивала, что слово "война" применительно к боевым действиям в Украине (в официальной терминологии властей - "специальная военная операция") используют и официальные СМИ, и Владимир Путин, а сам пост не был публичным, поскольку размещен в заблокированном в России фейсбуке.

Шмыров на заседание не пришёл. Защита планирует обжаловать штраф.

Вячеслав Шмыров — член академии "Ника" и преподаватель ГИТИСа, он ведет киноклуб в екатеринбургском "Ельцин Центре". Как отмечает "Медиазона", 21 августа связанный с телеведущим Владимиром Соловьевым телеграм-канал "Урал Live" писал, что киновед в своих соцсетях публиковал антивоенные посты и якобы героизировал поджигателей военкоматов. Среди прочего, авторы канала привели и тот самый пост со словами "Нет войне".

К ответственности Шмырова привлекли со второй попытки: ранее суд вернул материалы, потому что в протоколе были ошибки.

В августе та же судья Верх-Исетского суда оштрафовала замглавы "Ельцин Центра" Людмилу Телень за респост записи с теми же словами "Нет войне" со страницы дочери Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой. Саму Юмашеву при этом к ответственности не привлекли.

Статья о дискредитации армии появилась в Административном кодексе только в начале марта, суды однако назначают штрафы и за записи, сделанные до марта.