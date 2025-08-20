Замглавы "Ельцин-Центра" оштрафовали за репост дочери Ельцина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии первого замдиректора "Ельцин-Центра" Людмилу Телень. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как стало известно во вторник во время судебного заседания, поводом для административного дела о дискредитации стал сделанный Телень 25 февраля 2022 года - на следующий день после российского вторжения в Украину - репост записи "Нет войне", которую в фейсбуке опубликовала дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. Сама Юмашева при этом к ответственности привлечена не была, сообщило уральское издание 66.ру.

Телень на заседание суда не пришла. Она отрицает вину. Как сообщает ASTRA, её адвокат назвал дело частью информационной войны против "Ельцин Центра", которую ведут ряд прокремлёвских СМИ.

Людмила Телень - российская журналистка, работала в газете "Московские новости", несколько лет была главным редактором сайта Радио Свобода. С 2015 года - момента открытия "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге - работает в руководстве этой организации.

"Ельцин-Центр" (Президентский центр Б. Н. Ельцина) неоднократно подвергался критике со стороны так называемых патриотических блогеров, а также ряда политических сил, включая коммунистов. Центр обвиняли в распространении либеральных идей и недостаточной поддержке войны в Украине. Вошедший в руководство "Ельцин-Центра" полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, бывший участник войны в Украине, заявил недавно, что повестка "Ельцин-Центра" была "скорректирована", а работа "переформатирована" - там, в частности, прошёл форум, посвящённый поддержке участников войны.