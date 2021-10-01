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Суд оштрафовал "Мемориал" за обращение в МИД без указания статуса иноагента

Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитный центр "Мемориал" за запрос в МИД без указания, что организация включена в реестр так называемых иностранных агентов. Об этом "Медиазоне" сообщили в пресс-службе центра.

Правозащитников признали виновными в нарушении статьи административного кодекса, запрещающей иноагентстким организациям не раскрывать свой статус при общении с государственными органами.

Административный протокол составили из-за отправленного через интернет запроса "Мемориала" в министерство по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева. Он просил убежища в России у президента Владимира Путина, заявив, что в этой стране есть закон. После этого власти его депортировали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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