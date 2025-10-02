Суд оштрафовал отца Леонида Волкова по делу о финансировании ФБК

Суд в Екатеринбурге назначил штраф в 300 тысяч рублей 70-летнему математику Михаилу Волкову, отцу оппозиционера Леонида Волкова, по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает "Медиазона". Прокуратура запрашивала штраф вдвое больше — 600 тысяч рублей.

Следствие утверждало, что в августе и сентябре 2021 года Волков перевёл по тысяче рублей на счёт фонда со своей карты. Он признал вину.

В последнем слове учёный напомнил о своих достижениях в математике и отметил, что отказался от предложений уехать за границу ради отечественного образования.

"Мне пришлось уйти из университета, оставить работу, которой была посвящена вся моя жизнь. 70-летний юбилей был отмечен не наградой, а вручением обвинительного заключения в кабинете следователя ФСБ", — отметил Михаил Волков.

На допросах учёный говорил, что периодически переводил деньги ФБК с 2017 года и не считал их деятельность экстремистской. По словам Михаила Волкова, сын не призывал его к этому.

Михаил Волков — доктор физико-математических наук, более 49 лет проработал в Уральском федеральном университете, где возглавлял кафедру алгебры и фундаментальной информатики. В феврале 2025 года его уволили. В апреле у него прошли обыски, он находился под подпиской о невыезде.