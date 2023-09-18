Россия национализировала типографии, предназначавшиеся "Новой газете"

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о передаче в управление Росимущества российских активов норвежского холдинга Amedia. Распоряжение касается пяти типографий в разных городах России. После начала войны в Украине Amedia ушла с российского рынка и заявила, что передаёт часть своих активов в ведение главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Пять типографий "Прайм принт", принадлежавших Amedia и национализированных указом Путина, находятся в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Они печатали бумажные выпуски "Новой газеты" вплоть до прекращения её выхода 28 марта 2022 года. Amedia заявила об уходе из России в апреле того же года.

Компания сообщала, что Муратов получит полный контроль над деятельностью четырёх из шести своих российских типографий: в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске. Судьбу ещё двух типографий, в которых холдинг не владел 100% долей, планировалось решить совместно с российскими миноритарными акционерами.

Как сообщают "Важные истории" со ссылкой на источники, на момент национализации активы ещё не перешли в управление Муратова или "Новой газеты".

"Новая газета", выходившая в России с 1993 года, приостановила свой выход в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину и введения новых репрессивных законов. После этого часть журналистов покинули страну и запустили издание "Новая газета Европа" с редакцией в Риге. 7 февраля этого года Мосгорсуд лишил "Новую газету" лицензии СМИ.

Дмитрий Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. Премию он получил за свои усилия по защите свободы слова и за независимую журналистскую деятельность. 4 сентября он объявил, что временно покидает пост главного редактора "Новой газеты", пока оспаривает в суде своё внесение в список "иностранный агентов" Минюста.



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