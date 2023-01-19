Пригожин "подарил победу" Венедиктову по иску о статусе в "ЧВК Вагнера"

Создатель и спонсора "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что решил подарить победу в суде бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Причиной такого заявление стало решение Пресненского суда Москвы о пересмотре иска бизнесмена к экс-главреду.

В августе прошлого года суд признал недостоверными слова Венедиктова о том, что Пригожин является "хозяином "ЧВК Вагнера".

"Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК "Вагнер" не существует. (...) Сегодня (...) я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал", - говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

О том, что Пригожин владеет "ЧВК Вагнера", СМИ и пользователи соцсетей обсуждали несколько лет, но бизнесмен свою причастность к вооружённому формированию признал лишь в сентябре 2022 года.

Венедиктов решил подать в суд на Пригожина по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение иска назначено на 6 февраля.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной.

ЧВК вербует заключённых и вывозит их на войну с Украиной. Создание частных военных компаний для участия в вооружённых конфликтах законодательством не предусмотрено. Наёмничество в России считается уголовным преступлением.

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