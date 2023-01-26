США ввели новые санкции и признали ЧВК "Вагнера" преступной организацией

США объявили "ЧВК Вагнера" транснациональной преступной организацией и ввели новые санкции в отношении представителей России. Об этом сообщает американский Минфин.

В ограничительный список попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, бизнесмен Сергей Адоньев.

Новые санкции также затронули шесть физических лиц и 12 компаний, которых Вашингтон считает связанными с "ЧВК Вагнера" и её основателем и спонсором Евгением Пригожиным. В список, в частности, попали концерн "Алмаз-Антей", разработчик и производитель систем ПВО, и компания Sewa Security Services, которая, по данным СМИ, представляет интересы ЧВК Вагнера в Центральной Африке.

Кроме того, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон введёт визовые ограничения для 531 российского военного, причастного к нападению на Украину. Американское внешнеполитическое ведомство также введёт ограничения против троих руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, которая помогала "ЧВК Вагнера" с вербовкой заключённых на войну с Украиной.

О том, что США признают ЧВК международной преступной организацией и введут против неё дополнительные санкции, несколько дней назад сообщил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

ЧВК и Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза.

Комментируя решение США признать "ЧВК Вагнера" международной преступной организацией Пригожин отметил, что "теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги". "Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов", — сообщила тогда пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной.

ЧВК вербует заключённых и вывозит их на войну с Украиной. Создание частных военных компаний для участия в вооружённых конфликтах законодательством не предусмотрено. Наёмничество в России считается уголовным преступлением.

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