Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Таганский суд Москвы отказал признать незаконным ограничение доступа к эфиру и сайту радиостанции "Эхо Москвы". Они были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 1 марта. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" закрыл редакцию.
О результатах рассмотрения дела сообщило 20 апреля издание "Новая газета. Европа". Юристы "Эха" пытались доказать, что в предписаниях Генпрокуратуры не указывалось, какие нарушения у радиостанции были в эфире и какие публикации нарушали российские законы. Судья Надежда Киселёва сочла эти доводы безосновательными.
Бывший главный редактор и акционер "Эха" Алексей Венедиктов сообщил в телеграме, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в ходе заседания выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидации сайта "Эха Москвы" как СМИ и не упоминала эфир радиостанции в своём представлении.
- После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радистанции, её региональных проектов, телеканала Настоящее время. Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.
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