Суд отказался восстановить эфир и сайт радиостанции "Эхо Москвы"

Таганский суд Москвы отказал признать незаконным ограничение доступа к эфиру и сайту радиостанции "Эхо Москвы". Они были заблокированы Роскомнадзором по требованию Генеральной прокуратуры 1 марта. После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" закрыл редакцию.

О результатах рассмотрения дела сообщило 20 апреля издание "Новая газета. Европа". Юристы "Эха" пытались доказать, что в предписаниях Генпрокуратуры не указывалось, какие нарушения у радиостанции были в эфире и какие публикации нарушали российские законы. Судья Надежда Киселёва сочла эти доводы безосновательными.

Бывший главный редактор и акционер "Эха" Алексей Венедиктов сообщил в телеграме, что решение суда будет обжаловано. По его словам, в ходе заседания выяснилось, что Генпрокуратура не требовала ликвидации сайта "Эха Москвы" как СМИ и не упоминала эфир радиостанции в своём представлении.