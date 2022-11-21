Суд отменил экологической активистке штраф в 32 млн рублей

Кассационный суд отменил штраф в 23 млн рублей, наложенный на кубанскую экологическую активистку Наталью Гаряеву, и прекратил производство по её делу. Гаряева и её фирма "Камавторесурс" были оштрафованы за нарушения при строительстве, однако она и её адвокаты считают, что это была форма давления на предпринимательницу из-за её общественной деятельности. Гаряева уже больше года выступает за закрытие мусорного полигона, расположенного рядом со станицей Полтавская Краснодарского края, и координирует протесты местных жителей, чем вызывает недовольство местных властей.

Мусорный полигон по соседству с Полтавской, по мнению жителей станицы, работает с серьёзными нарушениями. По данным издания "Утренний Юг", результатами проверок на полигоне зафиксировано превышение предельно допустимых норм загрязняющих веществ в почве, воде и воздухе. Ядовитые стоки попадают на расположенные рядом рисовые поля: здесь выращивается 40% всего российского риса.

Активисты неоднократно обращались к местным властям с требованием закрыть полигон, проводили народные сходы, акции протеста и перекрывали дорогу, ведущую к свалке. Власти отвечали задержаниями активистов и штрафами за проведение несогласованных митингов.

После начала экологических протестов возникли проблемы у компании "Камавторесурс", принадлежавшей Наталье Гаряевой и её бывшему мужу и деловому партнёру Андрею Гаряеву, который был председателем общественного совета по закрытию полигона. Мировой суд признал фирму виновной в нарушениях при заключении контракта на строительство детского центра и наложил штраф в 32 млн рублей.

Гаряевы заявляли, что таким образом местная администрация мстила им за протесты против свалки. По словам Натальи Гаряевой, судьи, присудившие штраф, прямо признавались ей, что не могут принять иного решения, так как подвергаются давлению из прокуратуры. Андрей Гаряев, у которого стресс из-за штрафа вызвал ухудшение здоровья, в начале октября покончил жизнь самоубийством.