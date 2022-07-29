Жители Коряжмы под Архангельском подали в суд на Городскую думу

Жители города Коряжма в Архангельской области подали судебный иск против Городской думы. Они хотят оспорить решение думы о передаче местных земель под мусорный полигон. Об этом сообщает 7x7. Ранее горожане собрали более тысячи подписей против строительства полигона, но депутаты их проигнорировали.

В конце марта 2022 года депутаты Городской думы Коряжмы проголосовали за передачу земли под строительство мусоросортировочного комплекса, на который планируют свозить мусор из 7 районов Архангельской области. Планируемая ёмкость комплекса — не менее 70 тысяч тонн отходов ежегодно. При этом на территории Коряжмы уже есть действующий мусорный завод.

Подобные мусорные заводы архангельские власти хотят построить также в близлежащих Няндоме и Холмогорском районе. Жители Няндомы на публичных слушаниях заявили о своем категорическом несогласии со строительством нового мусорного полигона на 60 тысяч тонн отходов в год. В Холмогорском районе в 2021 году запустили сбор подписей против строительства мусоросортировочного комплекса возле озера Травное.

Активисты в Архангельской области считают, что продукты разложения мусора на полигонах могут попасть в грунтовые воды и нанести вред здоровью местных жителей, многие из которых получают воду из артезианских скважин. Также они опасаются, что загрязнения из грунтовых вод распространятся по многочисленным рекам и озерам Архангельского края и отравят акватории Онежского озера и Белого моря.