Журналистка SOTA стала подозреваемой по делу после перфоманса в Москве

Журналистка издания SOTA Ника Самусик стала подозреваемой по уголовному делу о хулиганстве после перфоманса акциониста Павла Крисевича на Красной площади в Москве. Самусик грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

11 июня Крисевича, известного перформансом в образе Иисуса Христа у здания ФСБ на Лубянке, задержали после акции со стрельбой из небоевого оружия. Акционист дважды выстрелил в воздух, а затем сымитировал выстрел себе в голову. По словам художника, он устроил перфоманс в поддержку политзаключённых.

Самусик снимала акцию. Её задержали вместе с Крисевичем. Полицейские изъяли кадры съемки. Коллеги Самусик отмечают, что журналистка об акции не знала и участия в ней не принимала.

Самусик и Крисевича доставили в изолятор временного содержания на Петровке. Суд по избранию меры пресечения состоится в воскресенье, 13 июня.

Нике Самусик 19 лет. Она студентка биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Журналистка ведёт телеграм-канал "Пьятница" об акционизме и современном искусстве. У Самусик онкологическое заболевание в стадии ремиссии.

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