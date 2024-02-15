Суд отправил экс-координатора "Голоса" под арест на два месяца

Суд в Кемеровской области отправил местного активиста Сергея Пискунова под арест до 12 апреля по статье о развратных действиях. Об этом узнала "Медиазона".

Пискунова, который раньше был местным координатором движения в защиту прав избирателей "Голос", задержали 10 февраля на акции с возложением цветов с требованием вернуть мобилизованных. Тогда в же в его квартире провели обыск. После этого его отпустили – и снова задержали 12 февраля на границе с Казахстаном.

Друзья Пискунова и партия "Яблоко", в которую Пискунов собирается вступать, говорили, что активиста подозревают в создании экстремистского сообщества. Однако в тот же день "РИА Новости" опубликовало фото постановления о возбуждении дела против Пискунова по статье о развратных действиях. Утверждается, что Пискунов вступил в интимную переписку с несовершеннолетней.

На следующий день, 13 февраля, телеграм-канал Mash Siberia, связанный с правоохранительными органами, опубликовал видео, на котором Пискунов говорит, что просил у несовершеннолетних интимные фотографии и платил за них деньги. Когда и при каких обстоятельствах было снято видео, неизвестно. Также телеграм-канал выложил скриншоты, как утверждается, с перепиской Пискунова со школьницами.

В суде "Медиазоне" сказали, что экстремистскую статью Пискунову "пока не вменяют". За несколько дней до задержания активист подал уведомление о пикете против хода президентской кампании – ему вручили предостережение о недопустимости проведения публичных мероприятий, рассказали в "Яблоке". Также в партии отметили, что в те же дни представители правоохранительных органов угрожали Пискунову и обещали ему "регулярные встречи".

Пискунов отказался от частного адвоката и согласился на защитника по назначению.