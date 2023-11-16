Суд отправил на лечение осуждённого по делу о покушении на Соловьёва

Суд отправил на принудительное лечение 42-летнего москвича Василия Стрижакова по делу о покушении на прокремлёвского телеведущего Владимира Соловьёава, сообщает "Медиазона".

По версии следствия, Стрижаков и ещё пятеро участников из праворадикальной группировки National Socialism/White Power хотели подорвать машину телеведущего.

По версии следствия, участники группировки по заданию главного управления разведки Украины с осени 2021 по весну 2022 года купили оружие и боеприпасы, а из всех возможных способов убийства выбрали подрыв автомобиля Соловьёва. Прокуроры также сообщили, что обвиняемые в покушении получили поддельные украинские паспорта.

Ранее обвиняемые на заседаниях суда рассказали, что познакомились в психиатрической клинике, как приобретали оружие, обсуждали покушение на Соловьёва и следили за ним. Подсудимые также рассказали, что Стрижаков не участвовал в деятельности группировки, а пострадал из-за того что бывал в гостях у одного из обвиняемых и пустил пожить у себя дома другого.

На допросе в декабре прошлого года Стрижаков сообщил, что не признаёт себя виновным и что не имеет отношения к National Socialism/White Power. Осуждённый также сказал, что не заказывал украинский паспорт. Кроме того, Стрижаков указал, что в его его изъятом при задержании телефоне появились новые подписки.

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