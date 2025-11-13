Суд отправил под домашний арест главу пресс‑службы полиции Петербурга

Главу пресс-службы полиции Санкт-Петербурга Вячеслава Степченко отправили под домашний арест до начала января, передал в четверг из зала суда корреспондент издания "Фонтанка", отметив, что следствие настаивало на отправке задержанного в следственный изолятор.

В сообщении местного управления СК в четверг говорится о мере пресечения в виде домашнего ареста для сотрудника полиции, в отношении которого продолжается расследование уголовного дела по факту получения взяток от администратора информационного ресурса "Конкретно.ру". В отношении администратора, которому вменяют дачу взятки, судом принято решение о запрете определенных действий. Его имя официально не называется.

О задержании Вячеслава Степченко по делу о коррупции стал о известно днём ранее. Полковника полиции подозревают в продаже с 2022 года ежедневных сводок происшествий и видеозаписей с камер наблюдений сотруднику новостного портала "Конкретно.ру". Общую сумму полученных полицейским переводов следствие оценивает на сумму не менее 660 тысяч рублей.

"КоммерсантЪ" пишет, что Степченко свою вину признал, пояснив, что "увлекся работой и преступил закон". Также он заявил, что не рассматривал получаемые деньги как взятку, поскольку они "не доходили до семьи" и, по его словам, шли на работу пресс-службы.

Вячеслав Степченко возглавляет пресс-службу полиции в Петербурге 20 лет. До этого он руководил отделом права агентства "Росбалт" и был пресс-секретарем вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам законности Андрея Черненко.



