Комиссия ПДН не будет ограничивать в правах родителей Маши Москалёвой

Комиссия по делам несовершеннолетних города Ефремов Тульской области отказалась от иска об ограничении в родительских правах отца и матери Маши Москалёвой - девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок. По сообщению издания "Медуза", об этом заявила глава комиссии Светлана Давыдова. По её словам, недостатки, о которых говорилось в иске, уже устранены.

Ранее чиновница утверждала, что семья Москалёвых с мая 2022 года состоит на "профилактическом учете семей, находящихся в социально опасном положении". Отец Маши дважды привлекался к административной ответственности и якобы не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе, а мать девочки жила отдельно и не интересовалась ее жизнью, говорили в комиссии.

Сейчас, по словам Давыдовой, Маша Москалёва живёт с матерью, Ольгой Ситчихиной, и у органов опеки нет претензий к ней.

Отказ от иска в отношении обоих родителей не исключает возможности подать новый иск об ограничении в родительских правах кого-то одного из них - например, отца Маши Алексея Москалёва, приговорённого к двум годам лишения свободы за так называемую дискредитацию российской армии.