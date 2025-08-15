Суд в подмосковном Одинцове назначил пять лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Как считает следствие, Ахмедов, бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и бывший замминистра обороны Павел Попов подделали документы о строительных работах в парке и похитили свыше 25 миллионов руб. На эти деньги, как утверждается, были построены дом, гостевой дом баня на загородном участке Попова.

Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение со следствием и признали вину, дав показания на Попова. В последнем слове Ахмедов говорил, что находился от остальных обвиняемых в служебной зависимости и просил не отправлять его в тюрьму. Шестеров ранее был приговорён к шести годам колонии, приговор Попову ещё не вынесен.