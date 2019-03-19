"Это было убийство". Кого оправдали по делу о гибели детей на Сямозере

Судья Петрозаводского горсуда 18 марта вынес приговор шестерым обвиняемым по делу о гибели 14 детей на карельском озере Сямозеро в июне 2016 года. Реальные сроки – по 9,5 лет колонии общего режима – получили бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов. Остальные фигуранты резонансного дела остались на свободе. О том, как отреагировали на приговор подсудимые и потерпевшие в день суда – в репортаже Радио Свобода.

Последнее заседание суда могло закончиться для Павла Ильин наручниками и арестом прямо в зале суда: обвинение просило бывшему инструктору лагеря четыре года колонии общего режима. Но судья Александр Смирнов признал его невиновным и дал право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. На этих словах судьи половина зала выдохнула с облегчением, кто-то произнес тихое "ура".

Его вписали просто для количества

В день трагедии, 18 июня 2016 года, выпускника педагогического колледжа Павла Ильина не было на озере Сямозеро – он уехал в Петрозаводск готовиться к защите диплома. Адвокат Ильина Дмитрий Балашов так и не смог сформулировать, в чем именно, по мнению государственного обвинения, заключается преступление его подопечного.

– Мы все удивляемся, почему там (в обвинительном заключении – РС) Ильин, что он там делает. Действия Ильина не повлекли смерти кого-то. И обвинение в ходе процесса уходило от вопрос: что Ильин-то делал? – говорил Балашов. – Я считаю, что его вписали просто для количества.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Полсотни подростков, отдыхавших в карельском лагере парк-отель "Сямозеро" по путевкам мэрии Москвы, отправилась в водный поход. Несмотря на штормовое предупреждение, руководитель похода и замдиректора лагеря петрозаводчанин Вадим Виноградов принял решение о выходе на открытую воду. По словам Виноградова, не вызывать МЧС сразу после начала шторма по телефону его уговорила директор Елена Решетова: якобы сообщение об этом могло навредить репутации лагеря. Сильные волны и ветер перевернули надувные каноэ и рафты с детьми, в холодной воде погибли 14 подростков.

Если человек признает себя виновным, этого "но" быть не должно

Решетову и Виноградова задержали на следующий день после трагедии, чуть позже их поместили под арест. Спустя два года и девять месяцев суд Петрозаводска признал Елену Решетову и Вадима Виноградова виновными в двух преступлениях: "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" – оба фигуранта получили по 9,5 лет колонии общего режима.

​Вадим Виноградов – единственный обвиняемый в этом деле, кто признал свою вину и заявил о раскаянии. Со словами прощения и фразой "я их всех помню" он обращался к родителям погибших детей во время своей последней речи в суде. Прокурор требовал лишить свободы Виноградова на восемь лет. По неизвестной причине судья Александр Смирнов ужесточил наказание: зачитывать мотивировочную часть приговора судья не стал. По мнению других участников процесса, судья просто не поверил в искренность раскаяния Виноградова.

– Те показания, которые он давал, – это не раскаяние, – комментирует адвокат Валерия Круподерщикова Дмитрий Маслов. – Это переложение вины на других людей. Он говорит: "Да, я вот в этом виноват, но…" Если человек признает себя виновным, этого "но" быть не должно.

Валерий Круподерщиков – еще один инструктор парк-отель "Сямозеро", а по сути – студент, отправленный для прохождения педагогической практики. Его обвиняли по тем же статьям, что и Решетову с Виноградовым. Адвокат Дмитрий Маслов убежден, что никакого преступления Валерий не совершал.

– Он не бросился плыть прочь, спасаться. Он собирал детей, направлял их, пытался вытащить из воды. Об этом говорила инструктор Васильева (студентка педколледжа Людмила Васильева –​ РС) в суде. Сам Круподерщиков говорил, что, когда лодки перевернулись, он собрал детей, которые более или менее умеют плавать, и отправил их плыть к ближайшему острову. Сам он попробовал дотащить до берега ребенка, но, к сожалению, не сумел. Он предпринимал меры к спасению детей, это не называется "Оставление в опасности", – заявил адвокат Маслов.

Сам он попробовал дотащить до берега ребенка, но, к сожалению, не сумел

В защиту Валерия Круподерщикова выступал не только его представитель. Когда в 2016 году молодого человека намеревались арестовать, учившиеся вместе с ним студенты Педагогического колледжа организовали пикет и сбор подписей за освобождение практикантов от уголовного преследования. Они сообщили, что инструкторы-практиканты в "Сямозере" находились почти на рабском положении.

– Выбрать программу студенты не могли. Даже не подразумевалось, что, например, "Поморы" не пойдут на воду. Однако специальной подготовки никто из нас не проходил. Совершенно для всех инструктаж занимал четыре часа. Он был общим. Те вожатые, которым нужно было организовывать сплавы, даже ни разу не сидели ни в каноэ, ни на рафте, – рассказывал тогда журналистам один из студентов колледжа.

Представители потерпевших во время процесса не раз указывали на тот факт, что и Круподерщиков, и Ильин на момент прохождения практики являлись совершеннолетними. А значит, обязаны были отдавать отчет в своих действиях. По мнению адвоката Маслова, Валерий Круподерщиков был студентом на практике, и не мог ослушаться своего руководителя.

– Я могу сказать, что Круподерщиков – это не причина трагедии. Это скорее следствие череды ошибок, допущенных должностными лицами. Он – последнее звено в цепочке ошибок, небрежностей, разгильдяйства, безответственности. Круподерщиков просто оказался на месте трагедии из-за того, что пришел туда на практику. И он был ненамного старше тех школьников, которыми его поставили руководить, – сказал Маслов.

Аргументы защиты инструктора судья Смирнов принял наполовину. Валерий Круподерщиков признан виновным по статье "Оставление в опасности" и приговорен к восьми месяцам колонии-поселения. Но, из-за истекшего срока давности, молодой человек останется на свободе. По более тяжкой статье "Оказание услуг ненадлежащего качества", предполагающей более тяжкое наказание, он признан невиновным.

Адвокат Ильина Дмитрий Балашов с самого начала считал, что студенты-практиканты на скамье подсудимых – лишние. То же самое он сказал и про двух чиновников из карельского управления Роспотребнадзора: бывшего руководителя ведомства Анатолия Коваленко и нынешнего руководителя Людмилы Котович. По версии следствия, халатное отношение к состоянию детского лагеря, могло стать причиной произошедшей трагедии: у парк-отеля "Сямозеро" не было разрешения на проведение водных походов.

С самого начала процесса оба чиновника не признавали своей вины. Котович в последнем слове объясняла, что ее ведомство надзирает за санитарным состоянием объектов, а к проведению водных походов не имеет никакого отношения.

Во время вынесения решения в суде 18 марта Людмила Котович и Анатолий Коваленко были единственными обвиняемыми, которые не сдержали слез: оба они были оправданы.

Таким образом, из шести обвиняемых по "сямозерскому делу" за решетку отправились двое. Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. Елену Решетову обязали выплатить 21 млн 100 тыс. руб., Виноградова – 18 млн 085 тыс. руб., Круподерщикова – 1 млн 150 тыс. руб.

Эта сумма будет "непосильной для бюджета семьи", сказала мать Валерия Курподеревщикова Ирина. И добавила, что не сможет радоваться решению суда, пока не будут пройдены все инстанции.

– Пока нечему радоваться. Ну, он дома, но это не окончательный же вердикт, – заявила она.

Невиновных здесь нет, здесь одни виноватые

О том, что "дело Сямозера" не завершается заявили и родители погибших детей – они приехали на оглашение приговора в Петрозаводск из Москвы.

– Невиновных здесь нет, здесь одни виноватые. Это было хладнокровное убийство c особой жестокостью. Дети плавали в холодной воде, без всякой помощи, хотя им могли ее оказать. Тот же самый Круподерщиков мог позвонить в МЧС, у него была связь. Он ушел от правосудия, – говорили журналистам матери погибших детей.

– С этой болью нам до конце дней своих быть. Вместо того, чтобы радоваться успехам ребенка, воспитывать его, мы думаем о том, какую могилу организовать, какой памятник поставить и какую ограду… – сказала одна из выступавших.

Их горе огромное не позволяет объективно оценить действия этих людей

– Потерпевшим сказали: вот виновные, на скамье подсудимых. И потерпевшие поверили, что да, именно они виновны, – говорит адвокат Дмитрий Маслов. – Их горе огромное не позволяет объективно оценить действия этих людей: кто виноват, кто косвенно виноват, а кто вообще не виноват.

И потерпевшие, и государственный обвинитель заявили о намерении подавать апелляцию и требовать отмены оправдательных приговоров. Высока вероятность, что рассмотрение дела продолжится в Верховном суде Карелии.