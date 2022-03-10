Суд приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет по делу об участии деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической и запрещена в России. Об этом сообщает издание "Грати".

Риза Изетов и Ремзи Бекиров получили по 19 лет колонии, Шабана Умерова приговорили к 18 годам колонии, Раим Айвазов получил 17 лет лишения свободы, а Фарход Базаров - 15 лет. По информации журналистов "Грати", обвинение основывалось на показаниях секретных свидетелей и записях неких разговоров.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар к длительным тюремным срокам, признав их виновными в причастности к деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Зекирья Муратов и Вадим Бектемиров получили 11 с половиной и 11 лет лишения свободы соответственно. Оба вину не признали.