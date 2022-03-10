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Суд приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет

Слева направо: Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изетов, Фарход Базаров и Ремзи Бекиров в зале суда, 21 февраля 2022 года (Архивное фото)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар к срокам от 15 до 19 лет по делу об участии деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана террористической и запрещена в России. Об этом сообщает издание "Грати".

Риза Изетов и Ремзи Бекиров получили по 19 лет колонии, Шабана Умерова приговорили к 18 годам колонии, Раим Айвазов получил 17 лет лишения свободы, а Фарход Базаров - 15 лет. По информации журналистов "Грати", обвинение основывалось на показаниях секретных свидетелей и записях неких разговоров.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар к длительным тюремным срокам, признав их виновными в причастности к деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Зекирья Муратов и Вадим Бектемиров получили 11 с половиной и 11 лет лишения свободы соответственно. Оба вину не признали.

  • "Хизб ут-Тахрир" – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.
  • После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше ста человек, которых российские власти связывают с террористической деятельностью. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными.

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