Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум крымским татарам

Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух крымских татар к длительным тюремным срокам, признав их виновными в причастности к деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической и запрещена.

Приговор вынес 11 февраля Южный окружной военный суд. Зекирья Муратов и Вадим Бектемиров получили 11 с половиной и 11 лет лишения свободы соответственно. Оба вину не признали. "Вадим в последнем слове говорил, что не ожидает ничего, кроме обвинительного приговора и с первого дня ареста прекрасно знал и понимал, чем это закончится…Мы доказали, что это была провокация ФСБ, что все секретные свидетели – это агенты ФСБ, которые кочуют из дела в дело. Все это было доведено до суда, но решение принято", – сказал, в частности, адвокат Бектемирова Эмиль Курбединов. Его слова приводит Крым.Реалии.

Муратов и Бектемиров были арестованы в аннексированном Крыму в июле 2020 года, наряду с пятью другими местными татарами. Их также заподозрили в связях с "Хизб ут-Тахрир".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в пятницу в Telegram о задержании трёх журналистов из числа крымских татар – Амара Абдулгазиева, Рустема Усеинова и Али Сулейманова. Они приехали на вынесение приговора крымчанам в Ростов-на-Дону. По словам Денисовой, она осуждает вердикт и задержание украинских граждан российскими властями. Омбудсмен указала на нарушение российским руководством норм международного права и призвала международное сообщество способствовать тому, чтобы Россия "остановила необоснованные аресты и процессы по сфабрикованным делам против граждан Украины".

С момента аннексии Крыма в 2014 году российские власти подвергли уголовному преследованию десятки крымских татар по обвинениям в связях с "Хизб ут-Тахрир", запрещённой Верховным судом России в 2003 году.

Многие крымские татары выступают против аннексии полуострова, присоединение которого Москва называет восстановлением исторической справедливости.