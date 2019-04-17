В аннексированном Крыму задержали крымско-татарского активиста

В аннексированном Россией Крыму пограничники задержали крымско-татарского активиста Раима Айвазова. Он переходил границу в районе пропускного пункта "Армянск".

После задержания связь с ним прервалась. Позже стало известно, что активист находится в управлении Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю. Айвазову было предъявлено обвинение в причастности к деятельности террористической организации. Его подозревают в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

По словам руководителя следственной группы, которая занимается расследованием этого дела, всего было арестовано 23 крымско-татарских активиста. Дело Айвазова будет с ним объединено.

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будет избрана 18 апреля. Сейчас активист находится в изоляторе временного содержания. Раим Айвазов является активистом правозащитного движения "Крымская солидарность".

27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населённых пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в "Хизб ут-Тахрир".

К вечеру 28 марта всех задержанных арестовали. Через день стало известно, что арестованных крымских татар после ареста вывезли из Крыма в Ростовскую область, где распределили между СИЗО Ростова, Таганрога и города Шахты.

Защитники арестованных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Решительный протест в связи с задержаниями крымских татар высказали Евросоюз и США, их представители требуют освободить всех арестованных.

С 2014 года в Крыму арестованы уже более 70 мусульман по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Правозащитное движение "Мемориал" признает многих из них политзаключенными.