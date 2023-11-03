Суд приговорил врачей к длительным срокам по делу о продаже детей

Суд в Москве приговорил директора "Европейского центра суррогатного материнства" Владислава Мельникова к 19,5 годам колонии по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.

Трое врачей клиники, проходившие по делу, получили сроки от 16 до 17,5 лет лишения свободы.

Все медики свою вину категорически отвергают.

Суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева приговорены к четырем и 10,5 годам колонии соответственно. Валеева получила отсрочку от наказания до того, как её ребёнку исполнится 14 лет.

Уголовное дело в отношении медиков возбудили в начале 2020 года после того, как в одной из квартир в подмосковном Одинцове нашли четверых детей, рождённых суррогатными матерями. Один младенец в возрасте чуть больше месяца был мёртвым. Экспертиза установила, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорождённого.

По версии следствия, для оплодотворения в рамках программы суррогатного материнства применялся генетический материал неизвестных лиц, а не иностранцев, которые были заявлены как родители.

Оформлением документов на детей занималась компания "Росюрконсалтинга". По делу проходили гендиректор Константин Свитнев, его заместитель Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и Валентина Чернышова.

Свитнев уехал из России до задержания. Анисимов ранее получил шесть лет колонии, Емашев и Чернышова по пять лет. Они признали вину.

Адвокаты врачей утверждали, что генетические экспертизы показали родство детей и иностранных родителей.

Троих выживших детей передали в детские дома. Летом этого года Верховный суд России постановил вернуть двоих из них филиппинским родителям.

В конце прошлого года в России ужесточили законодательство о суррогатном материнстве. Согласно изменениям, теперь услугами суррогатных матерей могут пользоваться только российские граждане.

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