Володин: в России запретят суррогатное материнство для иностранцев

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил у себя в телеграме, что Дума рассмотрит вопрос о запрете в России суррогатного материнства для иностранных клиентов. Вопрос будет обсуждаться в Думе в начале декабря. Володин назвал суррогатное материнство "торговлей детьми" и заявил, что оно недопустимо.

По словам Володина, суррогатное материнство - "большой нелегальный бизнес", а дети, рождённые таким способом, за границей "становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары."

Суррогатное материнство легально в России, оно регулируется статьёй 55 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан". Это одна из технологий, позволяющих иметь детей людям, которые в силу медицинских причин не способны сами зачать и выносить ребёнка. В мае в Госдуме уже был рекомендован к принятию в первом чтении законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России, а также о том, чтобы дети, рождённые таким путём, в обязательном порядке получали российское гражданство сразу после рождения.

Несмотря на легальность суррогатного материнства по российским законам, в последние годы участились случаи преследования суррогатных матерей и врачей, которые занимаются использованием этой технологии. Так, в 2020 году по "делу репродуктологов" сотрудники агентства по суррогатному материнству и сотрудничавшие с ним врачи были обвинены в торговле людьми, несмотря на наличие законных контрактов с заказчиками. Родители, преимущественно из Китая и Филиппин, не смогли воссоединиться с младенцами, несмотря на то, что биологически и генетически это были их кровные дети.