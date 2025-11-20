Суд признал экстремистской книгу Бориса Вишневского

Санкт-Петербургский городской суд 20 ноября признал книгу политика, бывшего депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского "Хроники возрождённого Арканара" экстремистским материалом. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов. С иском в суд обратилась прокуратура, сообщало Радио Свобода в сентябре.

Прокуратура обосновала иск тем, что автор сборника "призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ", Россия же представлена в нём как "фашизирующееся государство". Глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева также уточнила, что Вишневский, согласно иску, писал в книге о том, что Россия "ответит" за присоединение Крыма и предполагал, что полуостров вернут в состав Украины.

"Хроники возрождённого Арканара" — сборник избранных статей и записей Вишневского за 2008-2015 годы о наиболее значимых политических событиях в Петербурге и России в целом. Книга была издана ещё в 2017 году.

Как отмечает "Настоящее Время", цитата, к которой отсылает книга Вишневского, – из романа Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом": "Как вольно дышится в возрождённом Арканаре". Роман Стругацких считается культовым произведением советской фантастики 1960-х, он описывает изменения королевства Арканар и появление в нём режима, который имеет много отсылок к фашизму. Режим возглавляет новый министр охраны дон Рэба (авторы описывают его как "вынырнувшего из канцелярий министерства неприметного чиновника", ставшего "влиятельнейшим человеком в королевстве"), а его "серые штурмовики" проводят массовые репрессии в отношении тех, кто так или иначе выделяется из общей массы. Многие российские оппозиционеры проводят прямые параллели между доном Рэбой и Владимиром Путиным, но сам роман при этом в России не запрещён.

Борис Вишневский долгие годы был депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко". В прошлом году он был вынужден покинуть Заксобрание, поскольку был включён в реестр "иноагентов", поводом для этого стали его антивоенные выступления.