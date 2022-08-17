"Суд признал: мы в ж*пе президента". Соцсети о приговоре Юрию Шевчуку

"Пацаны наши зачем-то гибнут", "Мы против войны", "Гибнут старики, женщины и дети" - эти слова обошлись музыканту Юрию Шевчуку в 50 тысяч рублей, поскольку суд нашел в них признаки дискредитации российской армии. В том же выступлении 18 мая Шевчук произнес и широко цитируемую фразу "Родина - не жопа президента". Подконтрольные власти СМИ эту фразу в новостных заметках не приводят, но многие комментаторы уверены, что оштрафовали музыканта именно из-за нее.

Анатолий Несмиян

Суд в Уфе все-таки докрутил унылое дело Шевчука и оштрафовал его на 50 тысяч за дискредитацию. Правда, почему-то дискредитацию армии, хотя в своем спиче он упоминал совсем других. Но в компьютере был только один шаблон решения по подобным делам, поэтому решили, какая, собственно, разница.

Наталья Геворкян

Жопу президента старательно обходят молчанием

Николай Травкин

Было бы, конечно, слишком опрометчиво подозревать суды Санкт-Петербурга в независимости. Но в словах Шевчука даже намёка на дискредитацию Армии обнаружено не было и дело вернули в Башкирию.

А вот Советский суд Уфы сохранил не только название, но и репутацию «самого справедливого суда в мире» и нашёл-таки в слове, определяющем некую часть тела, элементы дискредитации армии, и оштрафовал Шевчука на 50 тыщ. руб.

Станислав Белковский

Так финансируется СВО: с миру по нитке - голому петля.

Алексей Венедиктов

За это Юрий Шевчук оштрафован на 50 тыс ₽?!!!!!

Что за жопа!

Николай Подосокорский

Оказывается, с точки зрения власти, Шевчук категорически не прав в своем утверждении о том, чем не является родина для граждан. Будем теперь это знать.

Иван Преображенский

Суд в Уфе признал, что родина сторонников войны против Украины - это жопа президента Путина.

Теперь это официальное решение, можно транслировать.

Юрий Шевчук за это решение 50 тыс. рублей в жопу внесет. В смысле в бюджет России, который хоть жопой президента жуй, точнее жуют его именно этими местами друзья и родные Путина.

Екатерина Барабаш

Суд сегодня признал родину жопой президента. Если родина - жопа президента, можно ли утверждать, что жопа президента - это родина?

Игорь Эйдман

Сегодня в России официально запрещено отрицать, что "родина - это жопа президента". Такое решение принял суд, оштрафовавший Шевчука за подобное преступное отрицание. Таким образом теперь эти слова фактически признаны синонимами. Следующим шагом российских властей может стать замена слов в разных классических текстах - "родина" на "жопу президента". А что, получится ещё более патриотично и путинистично.

Например:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте жопу президента мою».

Или

Жопа президента слышит,

Жопа президента знает,

Где в облаках её сын пролетает.

Симоньян будет цитировать новую версию классических строк В. Жуковского:

О жопа президента святая,

Какое сердце не дрожит,

Тебя благословляя?

А на основе популярной советской песни получится настоящий гимн российской бюрократии:

Наша родина - жопа президента.

Ей единственной мы верны.

Ну и самому Шевчука придётся поправки в свои песни внести, выразить мысли умеренно критичных патриотов:

Жопа президента. Еду я в жопу президента, Пусть кричат - уродина, А она нам нравится, Хоть и не красавица...

Александра Архипова

Это дело, конечно, абсурдно, но оно также является очень важным маркером. И вот почему: в словах Шевчука много эмоций, более того, есть эмоциональное отторжение существующего культа Путина, где все сводится к решению одного человека, но там нет ничего про российскую армию и войну. Поэтому этот суд -важный прецедент. Правоприменение окончательно перестало придерживаться границ "не говорите про войну". Теперь у нас новая семиотическая граница "не говорите плохо про президента, правительство и вообще лучше молчите".

На заседание суда Шевчук не явился, но передал через своего адвоката заявление, которое широко разошлось по сети и удостоилось множества поддерживающих комментариев.

Соня Соколова

Можно ли играть русский рок и быть порядочным человеком? Можно.

Андрей Кураев

Не могу не лайкнуть

Роман Супер

Убеждён, что это самое распространённое мнение среди граждан Российской Федерации, как и граждан других стран. Сформулировал его Юрий Шевчук, но носителями здравого смысла являются почти все прямоходящие.

Обратную точку зрения безуспешно пытается навязать некоторое очень ограниченное количество военных преступников, которые по какому-то недоразумению всё ещё управляют Россией и толкают её в пропасть каждый день.

Леонид Невзлин

Если бы каждый, кого волнует вопрос шенгенских виз, подписал хотя бы заявление с осуждением войны, как Шевчук, глядишь, и вопрос бы снялся с повестки дня

Многие комментаторы считают, что власти выставили себя на смех, оштрафовав Шевчука.

Антон Орех

Не должны приговоры превращаться в мемы

Решение оштрафовать Шевчука на 50 тысяч за «дискредитацию ВС России» плохо еще и тем, что оно смешное. Не должно быть правосудие смешным. Не должны приговоры превращаться в мемы. Все помнят слова Шевчука на концерте в Уфе. И пытаясь уловить логику суда, сразу задаешь вопрос: а жопа (любая) – к какому роду войск относится? Почему упоминание частей тела (цензура) является именно дискредитацией Вооруженных сил? И если Шевчук не прав, значит, следует поступать противоположным образом? «Мусолить, целовать» интимные места (цензура)?

Юрий Юлианович – как раз тот человек, которого патриотом можно считать безо всякой натяжки. Его имя должно быть вообще в числе синонимов патриотизма. А что касается армии, то скажите, кто чаще Шевчука выступал в частях, на кораблях, в госпиталях? Бесплатно, без пафоса, без раздачи старых компакт-дисков и прочей дребедени? Спросите у ветеранов-афганцев или ветеранов обеих чеченских войн, патриот Шевчук или дискредитатор?

Некоторые "патриоты" тоже уверены, что власти совершили ошибку.

Дремучий охранитель Z

Очевидно, что его ни штрафами, ни посадками не напугать

Шевчук - не Макаревич, тут излюбленная некоторыми схема "разделяй и властвуй" не сработает. Аудитория Макаревича совсем другая, поэтому с ней не считаются и никогда не считались. Безотносительно творчества исполнителя, но его поклонники не буйные, не пассионарии. Про аудиторию условного Киркорова и Лободы можно и не говорить - там всё понятно. Шевчук - рокер старой школы и закалки. Очевидно, что его ни штрафами, ни посадками не напугать. И, конечно же, он никуда из страны не уедет. Люди, которые устроили или не предотвратили дело Шевчука - некомпетентные управленцы, не понимающие ни общественных процессов, ни политических.

Кирилл Шулика

...Поразительно то, как вообще можно было поставить рядом Шевчука и "дискредитацию армии". Уж кто-кто, а Шевчук пел раненым в госпиталях, в воинских частях, на военных кораблях. Причем, совершенно бесплатно и не за медали.

Другие считают, что если Шевчук пел раненым в Чечне, то ему следовало делать это и в Донбассе.

Дарья Митина

В сетях не утихают восторги по поводу "объяснительной" Юрия нашего Юлиановича в суде. Юрий Юлианович, конечно, человек хороший, и за всю свою многотрудную жизнь таракана не раздавил. Божий человек в каком-то смысле. Очень здорово и красиво быть "против всех и всяческих войн". Только вот нельзя в 65 лет быть настолько инфантильным. Поколение детей-цветов давно ушло в прошлое, не выдержав соприкосновения с реальной жизнью, и если кто-то решил в нём подзадержаться, то не факт, что это получится.

Где за 8 лет хоть один концерт в Донецке?

А искренность заявления о том, что все эти 8 лет был против войны на Донбассе, равно как и сейчас против СВО на Украине, проверяется очень легко. Где за 8 лет хоть один концерт в Донецке?... в Алчевске? в Краснодоне? Хотя бы одно антивоенное заявление, датированное 2015-м, а не 2022 годом? А то получается, тут помню, тут не помню, тут читаем, тут рыбу заворачиваем. Не был Шевчук за войну, но и против тоже не был. Детский сад, штаны на лямках.

Но упрек несправедлив: Юрий Шевчук выступал против военной агрессии еще в 2014-м, вскоре после ввода российских войск в Крым. "Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло... Если будет, не дай Бог, война в 2014 и потекут по венам России и Украины двухсотые, то в 2017 будет уже другая революция, и мы получим уже окончательный всеобщий «кирдык»", - написал тогда музыкант в своем блоге на сайте "Эха Москвы" (страница сейчас недоступна).

Преследования музыкантов за антивоенную позицию стали в России массовым явлением, отмечает адвокат Павел Чиков:

В начале лета был опубликован список музыкантов, чьи выступления в России власти сочли нежелательными из-за антивоенной позиции. В него попали почти 30 исполнителей.

Некоторые фигуранты списка уехали из России, как Noise МС, Монеточка, Оксимирон, группы «Порнофильмы», «Ногу Свело!», Little Big.

Остающиеся в России столкнулись с повальными отменами ранее согласованных концертов.

Организаторы концертов стали влючать в контракты условие не высказываться на общественно-политические темы

Организаторы стали влючать в контракты условие не высказываться на общественно-политические темы, не демонстрировать какую-либо символику.

В большинстве случаев организаторам концертов звонят из правоохранительных органов и требуют концерт отменить. В Екатеринбурге мэрия и полиция прислали группе Anacondaz письменный отказ в согласовании ранее запланированного концерта. В Перми и вовсе после начала выступлений несколько десятков полицейских буквально сорвали мероприятие.

Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука суд оштрафовал за дискредитацию российской армии. Концерт группы в Москве 10 июля был отменен.

Об отмене своего выступления 31 июля сообщила группа «Кровосток».

В дополнение к этому музыкантов Face и Моргенштерна Минюст РФ включил в список физлиц-иностранных агентов, осуществляющих политическую деятельность в интересах Украины.

Эта кампания, очевидно, является частью военной цензуры, массово распространяющейся в России с начала военных действий.

Музыканты вправе сопротивляться незаконным действиям властей, в том числе путем обращения в суды, пусть даже в нынешних российских реалиях это носит символический характер.

Но музыканты в этом не одиноки: преследуют всех подряд - и по доносам, и за посты в соцсетях.

Илья Симановский

Поразительная, конечно, история с омским археологом Кругловым, который написал в соцсети про Бучу, и чекисты не поленились — приехали брать Круглова прямо на раскопках в Тюмени. «Я помню, что выходил из столовой, а мне навстречу — эти четыре улыбающиеся морды», — делится археолог впечатлениями от неожиданной встречи. Поразил меня здесь даже не кафкианский сюр, а сходство до степени плагиата с сюжетом «Факультета ненужных вещей» (роман Юрия Домбровского про 1937 год, почитайте, кто не читал, — очень своевременная книга).

Теперь Евгению Круглову предстоит суд по уголовной статье о «фейках» про российскую армию, (ч. 1 ст. 207.3 УК), максимальное наказание по которой составляет 15 лет (прописью — пятнадцать лет) лишения свободы, а пока что его направили на экспертизу в психушку.

Или другой интересный свежий случай, — супруги Веселовы обсуждали судьбу своих украинских родственников в столовой санатория (г. Нальчик); среди прочего Веселов позволил себе возмутительное заявление, что «боевых действий вообще не должно быть» (здесь и далее цитирую по новости ОВД-инфо). Услышав это, тетки за соседним столиком стали требовать выселения бандеровцев из санатория, храбро «мешли им пройти в лифт», а кончилось все другой статьей — за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Веселов отделался штрафом 30 000 рублей, в то время как музыкант Юрий Шевчук сегодня по этой же самой статье был признан виновным и получил штраф 50 000 рублей — он прям со сцены сказал, что родина – не жопа президента, а это дискредитирует армию на 20 тысяч дороже.

Закрадывается подозрение, что снаружи не очень чувствуется, как вольно дышится в нашем свободном Арканаре

Я это собственно, к чему решил написать, — иногда у меня закрадывается подозрение, что снаружи не очень чувствуется как вольно дышится в нашем свободном Арканаре. Постов об очередных арестах в ленте всплывает не так уж и много, — писать одно и то же устаешь, да и жаловаться на фоне Бубликова неудобно, ведь не расстреливают еще, хотя поэт Караулов и призывает. Телеграм же ОВД-инфо с подобными новостями (скриншот — оттуда) мониторим с живым интересом, в основном, мы, тк примеряем на себя — уже впору или пока вряд ли? Этот шлейф всегда с тобой, товарищ антиспецоперационный мой.

Если к этому добавить общую депрессию от происходящей чудовищной бойни, тошноватую смутность личных перспектив, а также представить, что такое быть на перекрестке, где с одной стороны тебя травит государство и примкнувшая свора (привет писателю ЗП&Ко), а с другой тебе желает сдохнуть значительное количество украинцев (их можно понять, но от того не легче), можно в общих чертах догадаться, почему мы тут непроизвольно мигаем глазом, подергиваем плечом и нервно принимаем все на свой счет.