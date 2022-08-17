"Суд признал: мы в ж*пе президента". Соцсети о приговоре Юрию Шевчуку

"Пацаны наши зачем-то гибнут", "Мы против войны", "Гибнут старики, женщины и дети" - эти слова обошлись музыканту Юрию Шевчуку в 50 тысяч рублей, поскольку суд нашел в них признаки дискредитации российской армии. В том же выступлении 18 мая Шевчук произнес и широко цитируемую фразу "Родина - не жопа президента". Подконтрольные власти СМИ эту фразу в новостных заметках не приводят, но многие комментаторы уверены, что оштрафовали музыканта именно из-за нее.
Суд в Уфе все-таки докрутил унылое дело Шевчука и оштрафовал его на 50 тысяч за дискредитацию. Правда, почему-то дискредитацию армии, хотя в своем спиче он упоминал совсем других. Но в компьютере был только один шаблон решения по подобным делам, поэтому решили, какая, собственно, разница.
Жопу президента старательно обходят молчанием
Было бы, конечно, слишком опрометчиво подозревать суды Санкт-Петербурга в независимости. Но в словах Шевчука даже намёка на дискредитацию Армии обнаружено не было и дело вернули в Башкирию.
А вот Советский суд Уфы сохранил не только название, но и репутацию «самого справедливого суда в мире» и нашёл-таки в слове, определяющем некую часть тела, элементы дискредитации армии, и оштрафовал Шевчука на 50 тыщ. руб.
Так финансируется СВО: с миру по нитке - голому петля.
За это Юрий Шевчук оштрафован на 50 тыс ₽?!!!!!
Что за жопа!
Оказывается, с точки зрения власти, Шевчук категорически не прав в своем утверждении о том, чем не является родина для граждан. Будем теперь это знать.
Суд в Уфе признал, что родина сторонников войны против Украины - это жопа президента Путина.
Теперь это официальное решение, можно транслировать.
Юрий Шевчук за это решение 50 тыс. рублей в жопу внесет. В смысле в бюджет России, который хоть жопой президента жуй, точнее жуют его именно этими местами друзья и родные Путина.
Суд сегодня признал родину жопой президента. Если родина - жопа президента, можно ли утверждать, что жопа президента - это родина?
Сегодня в России официально запрещено отрицать, что "родина - это жопа президента". Такое решение принял суд, оштрафовавший Шевчука за подобное преступное отрицание. Таким образом теперь эти слова фактически признаны синонимами. Следующим шагом российских властей может стать замена слов в разных классических текстах - "родина" на "жопу президента". А что, получится ещё более патриотично и путинистично.
Например:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте жопу президента мою».
Или
Жопа президента слышит,
Жопа президента знает,
Где в облаках её сын пролетает.
Симоньян будет цитировать новую версию классических строк В. Жуковского:
О жопа президента святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
А на основе популярной советской песни получится настоящий гимн российской бюрократии:
Наша родина - жопа президента.
Ей единственной мы верны.
Ну и самому Шевчука придётся поправки в свои песни внести, выразить мысли умеренно критичных патриотов:
Жопа президента. Еду я в жопу президента, Пусть кричат - уродина, А она нам нравится, Хоть и не красавица...
Это дело, конечно, абсурдно, но оно также является очень важным маркером. И вот почему: в словах Шевчука много эмоций, более того, есть эмоциональное отторжение существующего культа Путина, где все сводится к решению одного человека, но там нет ничего про российскую армию и войну. Поэтому этот суд -важный прецедент. Правоприменение окончательно перестало придерживаться границ "не говорите про войну". Теперь у нас новая семиотическая граница "не говорите плохо про президента, правительство и вообще лучше молчите".
На заседание суда Шевчук не явился, но передал через своего адвоката заявление, которое широко разошлось по сети и удостоилось множества поддерживающих комментариев.
Можно ли играть русский рок и быть порядочным человеком? Можно.
Не могу не лайкнуть
Убеждён, что это самое распространённое мнение среди граждан Российской Федерации, как и граждан других стран. Сформулировал его Юрий Шевчук, но носителями здравого смысла являются почти все прямоходящие.
Обратную точку зрения безуспешно пытается навязать некоторое очень ограниченное количество военных преступников, которые по какому-то недоразумению всё ещё управляют Россией и толкают её в пропасть каждый день.
Если бы каждый, кого волнует вопрос шенгенских виз, подписал хотя бы заявление с осуждением войны, как Шевчук, глядишь, и вопрос бы снялся с повестки дня
Многие комментаторы считают, что власти выставили себя на смех, оштрафовав Шевчука.
Не должны приговоры превращаться в мемы
Решение оштрафовать Шевчука на 50 тысяч за «дискредитацию ВС России» плохо еще и тем, что оно смешное. Не должно быть правосудие смешным. Не должны приговоры превращаться в мемы. Все помнят слова Шевчука на концерте в Уфе. И пытаясь уловить логику суда, сразу задаешь вопрос: а жопа (любая) – к какому роду войск относится? Почему упоминание частей тела (цензура) является именно дискредитацией Вооруженных сил? И если Шевчук не прав, значит, следует поступать противоположным образом? «Мусолить, целовать» интимные места (цензура)?
Юрий Юлианович – как раз тот человек, которого патриотом можно считать безо всякой натяжки. Его имя должно быть вообще в числе синонимов патриотизма. А что касается армии, то скажите, кто чаще Шевчука выступал в частях, на кораблях, в госпиталях? Бесплатно, без пафоса, без раздачи старых компакт-дисков и прочей дребедени? Спросите у ветеранов-афганцев или ветеранов обеих чеченских войн, патриот Шевчук или дискредитатор?
Некоторые "патриоты" тоже уверены, что власти совершили ошибку.
Очевидно, что его ни штрафами, ни посадками не напугать
Шевчук - не Макаревич, тут излюбленная некоторыми схема "разделяй и властвуй" не сработает. Аудитория Макаревича совсем другая, поэтому с ней не считаются и никогда не считались. Безотносительно творчества исполнителя, но его поклонники не буйные, не пассионарии. Про аудиторию условного Киркорова и Лободы можно и не говорить - там всё понятно. Шевчук - рокер старой школы и закалки. Очевидно, что его ни штрафами, ни посадками не напугать. И, конечно же, он никуда из страны не уедет. Люди, которые устроили или не предотвратили дело Шевчука - некомпетентные управленцы, не понимающие ни общественных процессов, ни политических.
...Поразительно то, как вообще можно было поставить рядом Шевчука и "дискредитацию армии". Уж кто-кто, а Шевчук пел раненым в госпиталях, в воинских частях, на военных кораблях. Причем, совершенно бесплатно и не за медали.
Другие считают, что если Шевчук пел раненым в Чечне, то ему следовало делать это и в Донбассе.
В сетях не утихают восторги по поводу "объяснительной" Юрия нашего Юлиановича в суде. Юрий Юлианович, конечно, человек хороший, и за всю свою многотрудную жизнь таракана не раздавил. Божий человек в каком-то смысле. Очень здорово и красиво быть "против всех и всяческих войн". Только вот нельзя в 65 лет быть настолько инфантильным. Поколение детей-цветов давно ушло в прошлое, не выдержав соприкосновения с реальной жизнью, и если кто-то решил в нём подзадержаться, то не факт, что это получится.
Где за 8 лет хоть один концерт в Донецке?
А искренность заявления о том, что все эти 8 лет был против войны на Донбассе, равно как и сейчас против СВО на Украине, проверяется очень легко. Где за 8 лет хоть один концерт в Донецке?... в Алчевске? в Краснодоне? Хотя бы одно антивоенное заявление, датированное 2015-м, а не 2022 годом? А то получается, тут помню, тут не помню, тут читаем, тут рыбу заворачиваем. Не был Шевчук за войну, но и против тоже не был. Детский сад, штаны на лямках.
Но упрек несправедлив: Юрий Шевчук выступал против военной агрессии еще в 2014-м, вскоре после ввода российских войск в Крым. "Успокойтесь бесы, долбанные кабинетные и кухонные псевдопатриоты, воинствующие радикалы с обеих сторон, которым ввод войск окончательно развяжет руки. Опять кровушки братской захотели, этой виагры, чтобы и дальше у вас все стояло... Если будет, не дай Бог, война в 2014 и потекут по венам России и Украины двухсотые, то в 2017 будет уже другая революция, и мы получим уже окончательный всеобщий «кирдык»", - написал тогда музыкант в своем блоге на сайте "Эха Москвы" (страница сейчас недоступна).
Преследования музыкантов за антивоенную позицию стали в России массовым явлением, отмечает адвокат Павел Чиков:
В начале лета был опубликован список музыкантов, чьи выступления в России власти сочли нежелательными из-за антивоенной позиции. В него попали почти 30 исполнителей.
Некоторые фигуранты списка уехали из России, как Noise МС, Монеточка, Оксимирон, группы «Порнофильмы», «Ногу Свело!», Little Big.
Остающиеся в России столкнулись с повальными отменами ранее согласованных концертов.
Организаторы концертов стали влючать в контракты условие не высказываться на общественно-политические темы
Организаторы стали влючать в контракты условие не высказываться на общественно-политические темы, не демонстрировать какую-либо символику.
В большинстве случаев организаторам концертов звонят из правоохранительных органов и требуют концерт отменить. В Екатеринбурге мэрия и полиция прислали группе Anacondaz письменный отказ в согласовании ранее запланированного концерта. В Перми и вовсе после начала выступлений несколько десятков полицейских буквально сорвали мероприятие.
Лидера группы ДДТ Юрия Шевчука суд оштрафовал за дискредитацию российской армии. Концерт группы в Москве 10 июля был отменен.
Об отмене своего выступления 31 июля сообщила группа «Кровосток».
В дополнение к этому музыкантов Face и Моргенштерна Минюст РФ включил в список физлиц-иностранных агентов, осуществляющих политическую деятельность в интересах Украины.
Эта кампания, очевидно, является частью военной цензуры, массово распространяющейся в России с начала военных действий.
Музыканты вправе сопротивляться незаконным действиям властей, в том числе путем обращения в суды, пусть даже в нынешних российских реалиях это носит символический характер.
Но музыканты в этом не одиноки: преследуют всех подряд - и по доносам, и за посты в соцсетях.
Поразительная, конечно, история с омским археологом Кругловым, который написал в соцсети про Бучу, и чекисты не поленились — приехали брать Круглова прямо на раскопках в Тюмени. «Я помню, что выходил из столовой, а мне навстречу — эти четыре улыбающиеся морды», — делится археолог впечатлениями от неожиданной встречи. Поразил меня здесь даже не кафкианский сюр, а сходство до степени плагиата с сюжетом «Факультета ненужных вещей» (роман Юрия Домбровского про 1937 год, почитайте, кто не читал, — очень своевременная книга).
Теперь Евгению Круглову предстоит суд по уголовной статье о «фейках» про российскую армию, (ч. 1 ст. 207.3 УК), максимальное наказание по которой составляет 15 лет (прописью — пятнадцать лет) лишения свободы, а пока что его направили на экспертизу в психушку.
Или другой интересный свежий случай, — супруги Веселовы обсуждали судьбу своих украинских родственников в столовой санатория (г. Нальчик); среди прочего Веселов позволил себе возмутительное заявление, что «боевых действий вообще не должно быть» (здесь и далее цитирую по новости ОВД-инфо). Услышав это, тетки за соседним столиком стали требовать выселения бандеровцев из санатория, храбро «мешли им пройти в лифт», а кончилось все другой статьей — за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Веселов отделался штрафом 30 000 рублей, в то время как музыкант Юрий Шевчук сегодня по этой же самой статье был признан виновным и получил штраф 50 000 рублей — он прям со сцены сказал, что родина – не жопа президента, а это дискредитирует армию на 20 тысяч дороже.
Закрадывается подозрение, что снаружи не очень чувствуется, как вольно дышится в нашем свободном Арканаре
Я это собственно, к чему решил написать, — иногда у меня закрадывается подозрение, что снаружи не очень чувствуется как вольно дышится в нашем свободном Арканаре. Постов об очередных арестах в ленте всплывает не так уж и много, — писать одно и то же устаешь, да и жаловаться на фоне Бубликова неудобно, ведь не расстреливают еще, хотя поэт Караулов и призывает. Телеграм же ОВД-инфо с подобными новостями (скриншот — оттуда) мониторим с живым интересом, в основном, мы, тк примеряем на себя — уже впору или пока вряд ли? Этот шлейф всегда с тобой, товарищ антиспецоперационный мой.
Если к этому добавить общую депрессию от происходящей чудовищной бойни, тошноватую смутность личных перспектив, а также представить, что такое быть на перекрестке, где с одной стороны тебя травит государство и примкнувшая свора (привет писателю ЗП&Ко), а с другой тебе желает сдохнуть значительное количество украинцев (их можно понять, но от того не легче), можно в общих чертах догадаться, почему мы тут непроизвольно мигаем глазом, подергиваем плечом и нервно принимаем все на свой счет.
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