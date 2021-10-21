Суд в Москве назначил три года и три месяца колонии общего режима участнику протестной акции в поддержку Алексея Навального в Москве 31 января. 26-летний Сергей Василенко признан виновным в поджоге автомобиля Росгвардии. Изначально ведомство заявляло, что автомобиль загорелся сам.

О задержании подозреваемого стало известно в феврале. Василенко был обвинён по статье об умышленном уничтожении имущества. Позиция его защиты не сообщается.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В январе в крупных городах России прошли несанкционированные властями акции в поддержку Навального. Полиция жёстко разгоняла выступления, были задержаны более 11 тысяч человек. Сотни участников были арестованы. Были возбуждены десятки уголовных дел.