Суд в Москве назначил три года и три месяца колонии общего режима участнику протестной акции в поддержку Алексея Навального в Москве 31 января. 26-летний Сергей Василенко признан виновным в поджоге автомобиля Росгвардии. Изначально ведомство заявляло, что автомобиль загорелся сам.
О задержании подозреваемого стало известно в феврале. Василенко был обвинён по статье об умышленном уничтожении имущества. Позиция его защиты не сообщается.
В январе в крупных городах России прошли несанкционированные властями акции в поддержку Навального. Полиция жёстко разгоняла выступления, были задержаны более 11 тысяч человек. Сотни участников были арестованы. Были возбуждены десятки уголовных дел.
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