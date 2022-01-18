Суд признал законным отказ расследовать убийство сирийца российскими наёмниками 

Басманный суд Москвы посчитал законным отказ Следственного комитета расследовать дело о жестоком убийстве российскими наёмниками в Сирии местного жителя Мухаммеда Эльисмаила.

Ранее Следственный комитет России отказался проводить проверку и возбуждать уголовное дело об убийстве, сославшись на то, что в обращении брата погибшего отсутствуют "сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления", а видеозапись расправы, по мнению СК, не является достаточным доказательством.

Осенью 2019 года "Новая газета" опубликовала видеозапись жестокого убийства сирийца несколькими людьми в военной форме, говорящими по-русски. СМИ выяснили, что часть из них являются членами частной военной компании Вагнера. На кадрах они забивают жертву кувалдой, затем отрезают ей голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом и одобрительными возгласами. Убийство, предположительно, произошло в 2017 году в сирийской провинции Хомс.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "шокирующим" материал "Новой газеты", однако не стал комментировать, будут ли российские следственные органы проводить расследование по факту публикации.

Позже брат убитого Абдуллах Эльисмаил подал заявление в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых боевиков "ЧВК Вагнера". "Новая газета" также обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой назначить проверку, однако он не ответил.

Как обойти блокировку? читать >