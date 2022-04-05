Суд признал законным решение о ликвидации центра "Мемориал"

Апелляционный суд в Москве признал законным решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", признанного в РФ НКО-"иноагентом".

Как стало известно во вторник, Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить жалобу на решение Мосгорсуда.

На сайте правозащитного центра говорится, что организация ликвидирована, решение суда вступило в силу. Там же отмечается, что сайт организации прекращает обновляться.

Правозащитники также сообщают подробности последнего заседания в Первом апелляционном суде. В частности, приводится высказывание адвоката Марии Эйсмонт, которая назвала показательным то, что "ликвидация старейшей правозащитной организации происходит одновременно с теми событиями, которые закон запрещает называть войной".

В телеграм-канале центра "Мемориал" отмечается, что решение о ликвидации может быть обжаловано во Втором кассационном суде в течение полугода. "Еще увидимся. Мы вернемся, а Россия будет свободной!" - говорится в сообщении, на которое обратило внимание издание "Медуза".

29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом".

Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.