Суд продлил арест бывшему схиигумену Сергию

В Измайловском районном суде Москвы прошли слушания по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов), на которых судья продлил арест ещё на полгода – до 10 февраля 2022 года.

Адвокаты настаивали на том, чтобы вернуть материалы дела в Генпрокуратуру из-за многочисленных нарушений права обвиняемого на защиту, но им отказали, сообщил “Ъ” адвокат Павел Бабиков. . Первое заседание по делу экс-схиигумена назначено на 25 августа.

Задержали экс-схиигумена в конце декабря 2020 года, после того как ОМОН штурмом взял Среднеуральский женский монастырь. Сергия отвезли в Москву и предъявили обвинение в склонении монахинь к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствовании работе религиозной организации. Он вину не признаёт.

Весной 2020 года Сергий вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями. Он отказался соблюдать постановление о закрытии храмов и самоизоляции из-за пандемии коронавируса, изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина. Монастырь взяли под охрану лояльные Сергию казаки.

После этого – в октябре – Сергий был отлучён от РПЦ, решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также схиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти.