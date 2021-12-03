Суд в Москве продлил арест ректору "Шанинки" Сергею Зуеву до 7 марта

Тверской суд Москвы продлил до 7 марта арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Зуеву на срок до 7 марта 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу стало известно, что заседание по мере пресечения прерывалось, так как в суд вызывали скорую помощь. Учёному стало плохо. Врачи приезжали для оказания ему помощи. Сообщается о проблемах с давлением.

Защита в ходе слушаний настаивала на залоге или домашнем аресте, ссылаясь на плохое состояние здоровья Зуева, который незадолго до помещения в СИЗО

перенес операцию.

Ректор "Шанинки" был задержан в октябре нынешнего года. Изначально его поместили под домашний арест, но позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в СИЗО.

Сергею Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами Фонда развития новых форм образования. Среди прочего, по версии следствия, он причастен к хищению в 2019 году порядка 21 миллиона рублей предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".