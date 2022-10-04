Суд продлил принудительное лечение шаману Габышеву

Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в городской психбольнице специального типа. Об этом сообщил юрист Алексей Прянишников.
По его словам, судья отказала в ходатайстве защиты о проведении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве, потому что "слишком долго это все". Прянишников отметил, что сторона защиты будет обжаловать решение.
Накануне сообщалось, что перед судом Габышеву заменили лечащего врача. По словам правозащитников, новый врач провел с шаманом беседу, которая фактически была допросом. Больница отказалась предоставить адвокатам копию медкарты Габышева. 1 августа Уссурийский районный суд также продлил принудительное лечение якутского шамана в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. Позднее шамана перевели в психиатрическую больницу Уссурийске.
- Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводят пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил шамана в списки политзаключенных.
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