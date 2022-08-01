Суд продлил принудительное лечение изгонявшего Путина якутского шамана

Уссурийский районный суд Приморского края продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева, ставшего известным после того, как отправился в поход на Москву изгонять из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Суд не устанавливает сроки принудительного лечения, их определяют врачебные комиссии. Они должны проводиться не реже, чем раз в полгода. Ранее комиссия решила перевести его в обычный стационар, но спустя полмесяца новый состав комиссии заявил об ухудшении состояния его здоровья.
Адвокат шамана Алексей Прянишников сообщил редакции Сибири, что его клиент подавлен этим решением. "Видимо, кое-кто прошляпил первое адекватное заключение врачей и в ускоренном темпе заставил его изменить", — предположил юрист.
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился из Якутска в пеший поход в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля. По пути к нему присоединялись к сторонники, он провёл несколько уличных встреч. Шамана задержал спецназ через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
- Против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, суд приговорил его к принудительному лечению. Перед вторым запланированным походом на Москву он был принудительно госпитализирован. Задерживать Габышева прибыли несколько высокопоставленных полицейских, в том числе – заместитель министра МВД Якутии, в операции участвовали 50 человек.
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала шамана узником совести и потребовала освободить его. Его принудительное лечение в организации назвали карательной психиатрией. Отмечается, что у граждан есть право на исповедание традиционных религий.
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