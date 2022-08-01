Суд продлил принудительное лечение изгонявшего Путина якутского шамана

Уссурийский районный суд Приморского края продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева, ставшего известным после того, как отправился в поход на Москву изгонять из Кремля президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Суд не устанавливает сроки принудительного лечения, их определяют врачебные комиссии. Они должны проводиться не реже, чем раз в полгода. Ранее комиссия решила перевести его в обычный стационар, но спустя полмесяца новый состав комиссии заявил об ухудшении состояния его здоровья.

Адвокат шамана Алексей Прянишников сообщил редакции Сибири, что его клиент подавлен этим решением. "Видимо, кое-кто прошляпил первое адекватное заключение врачей и в ускоренном темпе заставил его изменить", — предположил юрист.