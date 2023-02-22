Суд вновь продлил принудительное лечение якутскому шаману Габышеву

Суд продлил принудительное лечение шаману Александру Габышеву в психбольнице специального типа до середины июня. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.
Защита просила о проведении судебной психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского в Москве. "Мы считаем, что врачебные комиссии уссурийской психбольницы при обосновании необходимости продления лечения делают абстрактные выводы об общественной опасности Габышева. При этом они указывают на то, что проявлений агрессии к окружающим и к себе у Габышева нет", - сообщил Прянишников.
Суд в проведении экспертизы отказал. При этом представитель опеки на проведение ещё одного исследования была согласна.
В начале октября прошлого года Уссурийский районный суд уже продлевал принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице специального типа в Уссурийске.
- Весной 2019 года Александр Габышев и его соратники отправились из Якутска в поход в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Шамана задержали через несколько недель на границе Бурятии и Иркутской области.
- В октябре 2021 года Якутский городской суд поместил Габышева на принудительное лечение в Новосибирскую психиатрическую больницу. Его обвиняли в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов и экстремизме. Позднее шамана перевели в психиатрическую больницу Уссурийске.
- Жители Сибири и Дальнего Востока до сих пор проводят пикеты и другие акции в поддержку Габышева. В 2021 году правозащитный центр "Мемориал" включил шамана в списки политзаключенных.
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