Суд вновь продлил принудительное лечение якутскому шаману Габышеву

Суд продлил принудительное лечение шаману Александру Габышеву в психбольнице специального типа до середины июня. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова.

Защита просила о проведении судебной психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского в Москве. "Мы считаем, что врачебные комиссии уссурийской психбольницы при обосновании необходимости продления лечения делают абстрактные выводы об общественной опасности Габышева. При этом они указывают на то, что проявлений агрессии к окружающим и к себе у Габышева нет", - сообщил Прянишников.

Суд в проведении экспертизы отказал. При этом представитель опеки на проведение ещё одного исследования была согласна.

В начале октября прошлого года Уссурийский районный суд уже продлевал принудительное лечение шамана Александра Габышева в психбольнице специального типа в Уссурийске.