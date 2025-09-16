Суд разрешил экстрадицию в ФРГ подозреваемого в подрыве газопроводов

Суд в Италии 16 сентября постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины, подозреваемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что подозреваемый намерен подать апелляцию, до рассмотрения которой останется под стражей в Италии.
В судебных документах подозреваемый фигурирует под именем Сергей К. СМИ приводят его предполагаемую фамилию - Кузнецов. Он был арестован в августе в итальянском городе Римини спустя несколько дней после того, как германская федеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест.
Кузнецов стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". В Германии ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о теракте. Вину в суде он не признал.
По версии следствия, украинец руководил группой из шести-семи человек — шкипера, нескольких водолазов и специалиста по взрывчатке. На яхте "Андромеда" они в сентябре 2022 года подошли к газопроводам у датского острова Борнхольм, где на глубине 70–80 метров установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое.
После диверсии Сергей К., как полагают следователи, сошел с яхты в порту Вик на острове Рюген, откуда отправился на родину. В результате взрывов были серьёзно повреждены три из четырёх ветки "Северных потоков", проложенных из России в Германию по дну Балтийского моря.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Кузнецов — капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он, как утверждается, служил в некоем элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы российского вторжения в Украину, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.
Следственная группа ФРГ установила личности еще нескольких подозреваемых — среди них действующие и бывшие украинские военные. Следствие официально не заявляло, считает ли оно ответственным за подрывы военное или политическое руководство Украины.
- Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" из России в Германию произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Газопроводы в то время не работали, "Северный поток-2" не был введён в эксплуатацию до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, а "Северный поток-1" временно приостановил прокачку газа.
- Германская прокуратура, которая ведёт расследование по делу о диверсии, не выдвигала официальных версий того, кто стоял за подрывами. Многочисленные западные СМИ писали о том, что их организовали люди, связанные с украинскими спецслужбами. Изначально план, как утверждается, был одобрен президентом Украины Владимиром Зеленским, но под давлением ЦРУ он распорядился прекратить подготовку. Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы проигнорировал это указание. Киев обвинения в организации диверсий отвергает.
- По информации The Washington Post, координацией диверсии на "Северных потоках" мог заниматься полковник украинской армии Роман Червинский. Человек по имени Сергей К. или Сергей Кузнецов в публикациях СМИ о подрывах "Северных потоков" не упоминался.
- В Генпрокуратуре Германии в ноябре прошлого года заявляли, что установили личности двоих подозреваемых. В ведомстве тогда отказались раскрывать их имена, сославшись на необходимость соблюдения тайны следствия. В прокуратуре подчеркнули, что это была серьезная атака на энергетическую инфраструктуру Германии – вне зависимости от политических мотивов тех, кто осуществил подрыв.