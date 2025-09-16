Суд разрешил экстрадицию в ФРГ подозреваемого в подрыве газопроводов

Суд в Италии 16 сентября постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины, подозреваемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что подозреваемый намерен подать апелляцию, до рассмотрения которой останется под стражей в Италии.

В судебных документах подозреваемый фигурирует под именем Сергей К. СМИ приводят его предполагаемую фамилию - Кузнецов. Он был арестован в августе в итальянском городе Римини спустя несколько дней после того, как германская федеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест.

Кузнецов стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". В Германии ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о теракте. Вину в суде он не признал.

По версии следствия, украинец руководил группой из шести-семи человек — шкипера, нескольких водолазов и специалиста по взрывчатке. На яхте "Андромеда" они в сентябре 2022 года подошли к газопроводам у датского острова Борнхольм, где на глубине 70–80 метров установили не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 килограммов каждое.

После диверсии Сергей К., как полагают следователи, сошел с яхты в порту Вик на острове Рюген, откуда отправился на родину. В результате взрывов были серьёзно повреждены три из четырёх ветки "Северных потоков", проложенных из России в Германию по дну Балтийского моря.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Кузнецов — капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Он, как утверждается, служил в некоем элитном подразделении, которое участвовало в обороне Киева в первые месяцы российского вторжения в Украину, и командовал там группой, занимавшейся ПВО.

Следственная группа ФРГ установила личности еще нескольких подозреваемых — среди них действующие и бывшие украинские военные. Следствие официально не заявляло, считает ли оно ответственным за подрывы военное или политическое руководство Украины.