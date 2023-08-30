Суд в Бишкеке отменил приговор по делу об участии в войне в Украине

Киргизский Верховный суд в Бишкеке отменил приговор в отношении 31-летнего жителя города Балыкчи Аскара Кубанычбек уулу, которого предыдущие инстанции признали виновным в наёмничестве за участие в боевых действиях в Украине на стороне России.

За это в мае он был приговорён к 10 годам тюрьмы, — передаёт Киргизкая служба Радио Свобода — Радио Азаттык. Это стало первым таким делом в стране, запрещающей гражданам принимать участие в иностранных военных конфликтах. Известно, что Государственный комитет национальной безопасности возбудил ещё как минимум два таких уголовных дела.

Дело Кубанычбек уулу будет рассмотрено новым составом суда первой инстанци. После начала войны в Украине в России был принят закон, упрощающий получение гражданства мигрантам, готовым заключить контракт на военную службу. Отец осуждённого рассказывал, что его сын рассчитывал получить паспорт России.

По данным Азаттык, в составе российских войск в Украине погибли как минимум 10 киргизских граждан. Национальная служба Би-би-си сообщала о 13 погибших. Всего их может быть больше, Россия не раскрывает потери на войне в Украине.