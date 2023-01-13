В бой идут многодетные и мигранты

Россия стоит перед закрытием границ и тотальной мобилизацией. Слухи нарастают, опровержения вялые. Многодетные отцы больше не имеют права на отсрочку. Мигрантов - новоиспеченных граждан РФ - на войну отправлять в первую очередь. И даже губернаторов обязали посещать зону боевых действий в рамках предвыборных пиар-компаний. Не поедет - не будет поддержан сверху. О новых ловушках для россиян - правозащитники Сергей Кривенко и Валентина Чупик, политик Денис Шендерович и аналитик Николай Петров. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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